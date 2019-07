Nino Paraíba é vetado e não encara a Chapecoense

O que era dúvida foi confirmado: Nino Paraíba foi vetado e não encara a Chapecoense, neste domingo (28), às 11h, na Arena Condá, em Chapecó. Tratando de uma entorse que sofreu no tornozelo durante o duelo contra o Grêmio, pela Copa do Brasil, o lateral vai desfalcar o tricolor no duelo. Com isso, Ezequiel segue como titular da equipe.

Mais cedo, antes do último treino do Bahia em Salvador para o duelo contra a Chapecoense, Roger Machado havia deixado em dúvida a presença de Nino Paraíba no duelo.

Além de Nino, não embarcaram com o elenco tricolor o atacante Élber e o volante Elton. Os dois também estão em fase de recuperação de lesões. Sem os atletas, a tendência é a de que Flávio e Lucca ganhem chance na equipe titular. No meio-campo, Ronaldo também briga pela posição.

O elenco do Bahia embarcou para São Paulo no início da noite desta quinta-feira (25) e na manhã desta sexta-feira (26) treina no CT do Corinthians. No período da tarde, a delegação segue para Chapecó, local da partida.

O tricolor finaliza a preparação com um treino no sábado (27), no CT da Chapecoense.