Nino Paraíba está recuperado e se coloca à disposição de Roger

Não é só João Pedro que pode reforçar o Bahia no jogo contra o Flamengo, no próximo domingo (4), na Fonte Nova. Outro lateral direito, Nino Paraíba retornou aos treinos com bola e vai para o jogo contra os cariocas.

Nino passou quase duas semanas fora de combate por conta de uma lesão no tornozelo sofrida durante o jogo contra o Grêmio, em Porto Alegre, pela Copa do Brasil. O camisa 2 chegou a jogar no sacrifício o jogo da eliminação tricolor na Copa do Brasil, mas depois disso ficou vetado pelo departamento médico e desfalcou o Bahia nos empates contra Cruzeiro e Chapecoense.

Nesta quinta-feira (31), Nino assegurou que está recuperado e comentou os trabalhos de recuperação que realizou para estar à disposição de Roger Machado o mais rápido possível.

Nino contou que fez tratamento em dois turnos dentro do próprio Bahia e ainda tinha uma outra sessão de fisioterapia dentro de casa para se recuperar com celeridade.

"Foi um trabalho muito forte junto com os fisioterapeutas, que me ajudaram bastante. Voltei a treinar junto com o grupo. Se Deus quiser poderei fazer um grande jogo contra o Flamengo", projetou o camisa 2.

A lesão agora é capítulo do passado e Nino só vislumbra o Flamengo. O lateral se disse ansioso para um jogo contra Filipe Luís, lateral campeão da Copa América que deve fazer sua estreia pelo rubro-negro carioca contra o tricolor.

O Bahia tem dois tabus para enfrentar contra o Flamengo. O primeiro deles é a sequência que já dura sete jogos sem vencer, sendo cinco deles no Campeonato Brasileiro. Pela frente o Bahia à frente uma equipe que já não consegue vencer há cinco anos: desde o triunfo conquistado em setembro de 2014, foram outras quatro partidas - três delas vencidas pelos cariocas e um empate.