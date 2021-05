Niterói instala placas com o nome de Paulo Gustavo em rua da cidade

A prefeitura de Niterói instalou na quarta-feira (19) as 46 placas da Rua Ator Paulo Gustavo, que fica no bairro de Icaraí, na cidade da Região Metropolitana do Rio.

Antes, a via, uma das mais importantes da cidade, se chamava Coronel Moreira César. Logo após a morte do humorista, foi decidido fazer a alteração para homenagear o artista niteroiense. Em consulta pública, 90% dos moradores aprovaram a alteração, que também passou pela Câmara dos Vereadores.

Foram feitos dois tipos de placa. Uma delas é o padrão normal da cidade, com o nome da rua, CEP e informações sobre o artista. O outro fará parte do Circuito Turístico Cultural Paulo Gustavo e tem o rosto do ator, além de uma frase dele. "Rir é um ato de resistência" em uma equina; "Ame na prática, na ação. Amar é ação, amar é arte", em outra. E por fim "O humor salva, transforma, alivia, cura, traz esperança pra vida da gente".

O projeto determinando a alteração foi sancionado na sexta (12). A cidade agora prepara o circuito cultural e estátua em homenagem ao artista.

A mãe do ator, Déa Lúcia, compartilhou mensagens de amigos celebrando a homenagem a Paulo. Regina Casé escreveu: "Todas as ruas e todo amor sempre nos levarão até você! Te amo". A modelo Carol Trentini também compartilhou a notícia. "Rua Ator Paulo Gustavo #presente". Tatá Werneck repostou a imagem da placa. "Paulo Gustavo, eu te amo".

Paulo Gustavo morreu no dia 4 deste mês, aos 42 anos, por conta de complicações da covid-19.