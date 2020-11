Nizan Guanaes critica realização de grandes festas de Réveillon em Trancoso: 'Insensatez'

Foto: Reprodução

O publicitário baiano Nizan Guanaes utilizou o Instagram, nesta quinta-feira (19), para mostrar a sua indignação com a possibilidade da realização de grandes festas de Réveillon em Trancoso, no sul da Bahia. Nizan foi enfático: “Festa grande é a Covid elevada ao Quadrado. Trancoso, atenção: festa não”.

O comentário está na última imagem de um carrossel que postou no Instagram, reproduzindo uma reportagem do CORREIO anunciando que a prefeitura de Porto Seguro liberou festas na virada do ano com mais de 4 mil pessoas.

Empresários do segmento de eventos, como Wagner Miau, Aldo Benevides e Marcelo Britto, da Salvador Produções, comentaram a publicação e defenderam a possibilidade da realização de festas, respeitando os protocolos.

