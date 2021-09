No apagar das luzes, Bahia anuncia contratação do atacante 'espanhol' Raí

Na reta final do prazo para a inscrição de novos atletas no Campeonato Brasileiro - que se encerra sexta-feira (24) -, o Bahia incorporou mais um jogador para a sequência do ano. Na tarde desta quinta-feira (23), o tricolor anunciou a contratação do atacante Raí Nascimento, de 23 anos, que estava sem clube após defender o Deportivo La Coruña, da Espanha, na temporada passada.

Raí Nascimento nasceu no Rio de Janeiro, mas ainda adolescente mudou para a Espanha e fez toda a formação no país europeu. Ele estreou como profissional pelo Zaragoza e passou também por Ibiza e La Coruña, clube ao qual esteve vinculado até junho.

Com características de jogar pelos lados do campo e também centralizado, o novo reforço assinou contrato com o Bahia até maio de 2022 e é esperado em Salvador na sexta-feira (24), quando passará a treinar com o elenco de Diego Dabove.

O melhor momento da carreira de Raí aconteceu quando defendia o Ibiza, na temporada 2019/2020. Ele atuou em 27 partidas e anotou quatro gols. Na época a equipe disputava a terceira divisão do futebol espanhol. Pelo La Coruña, o atacante fez sete jogos e nenhum gol. A última vez que esteve em campo foi na vitória por 2x0 sobre o Zamora, em março.

A contratação de Raí significa o terceiro reforço para o ataque desde a chegada de Dabove ao clube. Antes o tricolor havia acertado com o argentino Eugenio Isnaldo - que vem atuando como titular -, e Marcelo Cirino. O brasileiro está recuperando a forma física e ainda não tem previsão para estrear.