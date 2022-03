No BBB22, Arthur Aguiar revela hábito de Maíra Cardi: 'Assustador'

Durante uma conversa com o parceiro Pedro Scooby, na tarde desta quarta-feira (23), o participante do BBB22, Arthur Aguiar revelou um hábito surpreendente de Maíra Cardi. O ator contou que a esposa come em quantidades "assustadoras".

O atleta fazia o almoço na cozinha do VIP quando a conversa aconteceu. “Estou inventando uns negocinhos aqui. Saladinha”, disse Scooby, depois que Arthur perguntou o que ele estava fazendo.

“Porra, irmão, está brabo mesmo, né”, respondeu o ator. “Maíra ia ficar orgulhosa?”, perguntou o surfista.

“Porra, ia, mano. Ela ia comer contigo. Ela come isso aqui sozinha, uma travessa dessa aí, só em uma refeição. Mano, ela come muito. Ela é a pessoa que eu conheço que mais come. Você não tem noção do quanto ela come, ela come muito, é assustador. Tu fala: ‘Caralho, para onde vai?'”, revelou Arthur Aguiar.

Pedro Scooby, então, opinou: “Porque é muito levinho, você vai comendo e nem sente”. Arthur finalizou o "exposed": “É, então, ela come muito e o tempo todo”, completou.