No Campo Grande, Carla Perez puxa pipoca do Algodão Doce

Carla Perez se apresentou no seu segundo dia de Carnaval. Neste domingo (23), a cantora puxou a pipoca do Algodão Doce, que estava lotada de crianças e adultos de todas as idades. O trio saiu com 1h de atraso.

Vestida com tema de circo, mangas bufantes amarelas e um short rosa, a loira cantou músicas que são sucesso entre os pequenos, como Baby Shark e Dança da Tartaruga, e também apostou em sucessos da folia, como O Mundo Vai, de Ivete Sangalo,k além de canções de Harmonia do Samba. Carla, que estreou no Carnaval 2020 no sábado, comemora 20 anos do Algodão Doce.

A pipoca estava repleta de fofuras. Micaelly, de apenas 11 meses, conferiu a folia toda de rosa, pela primeira vez. A mamãe Vânia Bispo foi com ela atrás do trio sem cordas. "Ela tá gostando. Nada de choro até agora", concluiu a técnica de enfermagem, de 39 anos.

No percurso, a ex-dançarina também

