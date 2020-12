No CT do River, Bahia finaliza preparação pra decisão na Sula

Com um treino realizado em Buenos Aires, na tarde desta terça-feira (15), o Bahia está pronto para a decidir uma vaga nas semifinais da Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira (16), às 19h15, contra o Defensa y Justicia, no estádio Norberto Tomaghello, na cidade de Florêncio Varela, a 35 km da capital da Argentina.

No CT do River Plate, o elenco do Bahia realizou atividade e o técnico Mano Menezes fez os últimos ajustes na equipe que inicia a partida. Como de costume, o treinador não deu pistas do time titular, mas ele tem o retorno do volante Gregore, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo no jogo de ida, e do atacante Élber, que foi poupado na derrota para o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro.

Uma provável escalação do Bahia diante do Defensa y Justicia tem: Douglas, Nino Paraíba, Anderson Martins (Ernando), Juninho e Juninho Capixaba; Gregore, Ronaldo e Daniel (Ramon); Rossi, Gilberto e Élber.

Como perdeu o jogo de ida por 3x2, na Fonte Nova, o Bahia precisa reverter a vantagem argentina para ficar com a vaga na semifinal. O tricolor avança se vencer por dois gols de diferença, ou triunfo a partir de 4x3. Caso devolva o placar da primeira partida, o classificado será conhecido nos pênaltis.

Quem passar de Bahia e Defensa y Justicia, vai enfrentar na próxima fase o vencedor de Junior de Barranquilla e Coquimbo Unido-CHI. O Coquimbo venceu o jogo da ida, na Colômbia, por 2x1.