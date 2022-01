No dia do casamento, polícia prende estelionatário que tirou quase R$ 1 milhão da 'noiva'

A polícia prendeu na manhã desta quarta-feira (5) um estelionatário suspeito de aplicar golpes em várias servidoras da Câmara dos Deputados do município de Planaltina, em Goiás. Com a prisão, a polícia interrompeu o casamento de Hudson Ferreira, 31 anos, com uma das servidoras que aconteceria horas depois da operação policial. Segundo o Metropoles, o golpista conseguiu tirar cerca de 1 R$ milhão da noiva, de 45 anos, que ficou endividada.

Policiais 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural) acreditam que o suspeito integra uma quadrilha de golpistas que enganavam as mulheres em falsos relacionamentos para conseguir vantagens financeiras sobre elas. A quadrilha de estelionatários foi alvo de busca e apreensão. Os envolvidos confessaram .

Ele teria, com ajuda dos comparsas, forjado uma internação hospitalar para conseguir dinheiro da "noiva". Ele também inventou que vinha recebendo ameaças de uma suposta ex-namorada e, por isso, acabou agredindo ela. Por conta da situação ele teria sido preso e condenado a passar por tratamentos psicológicos. A vítima do golpe acreditou na história e ainda pagou pelo falso tratamento psicológico dele.

A investigação policial também descobriu que Hudson chegou a fazer trabalhos espirituais nas vítimas. Uma delas é a jornalista que chegou a ficar noiva do criminoso. Ela pagou R$ 22 mil por um suposto “ritual de descarrego”.