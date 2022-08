No embalo da torcida, Bahia vence Vasco de virada e se firma em 2º na Série B

O roteiro da partida neste domingo (28) na Fonte Nova entregou tudo o que precisava para a torcida do Bahia lembrar do triunfo de 2 a 1 em cima do Vasco como um jogo memorável. Os 48.660 torcedores que lotaram a Arena e quebraram o recorde de público em partidas oficiais de clubes embalaram a equipe a buscar a virada e segurar o resultado até o apito final.

Com os três pontos, o Bahia chegou a 47 e abriu cinco de vantagem do Vasco, que estacionou em 42 pontos. E melhor ainda: chegou a nove pontos de vantagem para o Londrina, atual 5º colocado na Série B, e garantiu a maior margem da equipe para outro clube fora do G4 até aqui.

Mas o importante resultado não foi conquistado com tranquilidade. Das arquibancadas o primeiro grito de gol saiu do setor visitante. Mesmo tendo o controle do jogo, a defesa tricolor cedeu espaço para uma investida do Vasco aos 18 minutos da primeira etapa e foi o suficiente para o cruzmaltino abrir o placar.

Nenê bateu dois escanteios seguidos e, na segunda cobrança, colocou a bola no centro da área para Tubarão, que se antecipou a Danilo Fernandes e cabeceou mal, mas viu a redonda bater em Ricardo Goulart e desviar para a rede. O gol contra foi confirmado para o meia, que estreou como titular no tricolor.

O camisa 16 ainda não sabia, mas o roteiro da tarde ainda guardava uma boa surpresa para o meio-campista. Mas antes de destacar o momento de redenção de Goulart, vale ressaltar que a equipe montada por Enderson Moreira teve dificuldades de manter o controle do jogo e viu o Vasco crescer em campo, mesmo passando mais tempo com a bola. O time teve mais de 70% de posse de bola durante boa parte do primeiro tempo.

A marcação subiu e o Bahia achou suas escapadas apenas com bolas longas e finalizações sem direção de fora da área. O controle só voltou às mãos da equipe mandante quando Matheus Bahia, que fez um grande primeiro tempo, descolou uma boa jogada pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro. Quintero, zagueiro vascaíno, deu o carrinho para cortar a bola, mas acabou devolvendo a gentileza feita pelo Bahia minutos antes. Gol contra do Vasco e 1 a 1 no placar.

Pelo lado esquerdo o Bahia voltou a ter boas subidas ao ataque, com o time pressionando os cariocas no campo de defesa, e conseguiu um escanteio aso 45 minutos da primeira etapa. Lucas Mugni pegou bem na bola e lançou para o centro da área para Goulart subir sozinho e testar com força para o gol.

Esse foi o primeiro gol do meia com a camisa do Bahia, que já deu uma assistência no jogo contra o Ituano. No segundo tempo, com a exigência de marcar em linhas altas e pressionar o Vasco, Goulart saiu e deu lugar a Copete.

O respiro da virada veio junto com o apito do intervalo. Na volta, o Bahia não perdeu o compasso e seguiu ditando o ritmo do jogo. O Vasco viu sua referência no ataque, Alex Teixeira, se isolar entre os quatro defensores do Bahia e não conseguir produzir nenhuma finalização de perigo. Apenas uma jogada de efeito, colocando entre as pernas dos dois zagueiros, mas não chutou de fato no gol.

Enderson ainda promoveu a estreia de Ytalo, no lugar do artilheiro Davó, reforçou a marcação com a entrada de Rezende no lugar de Mugni. As más notícias foram das saídas de Matheus Bahia e Luiz Otávio por conta de lesão muscular. Luiz Henrique e Gabriel Xavier foram os escolhidos para entrar. O treinador tricolor viu seu setor de ataque perder, pelo menos, três chances claras de ampliar o placar. Sem sucesso.

Mas no fim das contas o esforço no fim do primeiro tempo foi o suficiente para manter o Bahia na frente conquistar os três pontos, para delírio da torcida tricolor que parecia que não iria arredar o pé da Fonte Nova até as luzes serem apagadas. 2 a 1 no placar, triunfo tricolor e a caminhada rumo a Série A segue mais firme do que nunca.

Chances de ampliar o placar

Durante a segunda etapa o Bahia conseguiu encontrar os espaços que não achou no primeiro. Pelo meio do campo, Daniel conseguiu ser mais efetivo e contribuiu com uma transição mais veloz. Davó, que não marcou no reencontrou com a torcida após recusar a proposta de uma equipe de futebol da Rússia, teve uma ótima chance ao roubar a bola no ataque, partir em velocidade e finalizar em cima de Thiago Rodrigues.

O camisa 88 reclamou de ter sido puxado por Quintero, e realmente foi, mas o árbitro Raphael Claus deu vantagem no lance e não marcou falta. Nesse mesmo lance Daniel pegou o rebote e bateu bem de chapa, mas viu Rodrigues voar na bola e defender novamente.

No fim Luiz Henrique recebeu a bola no corredor do lado esquerdo, cruzou mal, mas recebeu a bola de volta de Vitor Jacaré, ele dominou dentro da grande área, bateu cruzado e, mais uma fez, a bola ficou com o camisa 1 do Vasco.

Agora o Bahia volta a campo na quarta-feira (31), às 21h30, contra a Ponte Preta fora de casa. A macaca é a 12ª colocada e tem 33 pontos.