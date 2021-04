No Faustão, Sarah diz que espera que Gil e Juliette cheguem à final do BBB

Três dias depois de ser eliminada do BBB21, Sarah Andrade gravou participação no Domingão do Faustão e mostrou um comportamento arrependido em relação a algumas situações que viveu na casa. A loira declarou que torce para que Juliette e Gil voltem a ser amigos no reality. "Torço muito, na verdade, e estou vendo que eles já estão caminhando para isso", disse. A entrevista será exibida amanhã na Globo.

Ela disse também que torce para ter uma nova chance com a paraibana aqui fora. “A coisa que mais me matava lá dentro era ter de julgar pessoas que eu gostava muito. Eu torço muito para que o Gilberto e a Juliette cheguem até a final e possam se sair muito bem no jogo”

Áudios da conversa entre Sarah e Faustão foram divulgados neste sábado pelo colunista Leo Dias, do portal Metrópoles. Escute.

Sarah contou no programa que ainda está sentindo muitas emoções com essa nova realidade depois da eliminação. Ainda está tudo muito confuso para mim. Estou assimilando tudo ainda, mas eu estou gostando do que estou vendo, no geral, estou gostando. É completamente diferente estar lá dentro. A gente acha que é fácil. Assistimos de casa e achamos tudo maravilhoso. 'Vou chegar lá e vou ser eu mesma e está tudo certo'", disse.

Ela avaliou que rapidamente o reality fica complicado. "Mas é o que o Tiago [Leifert] falava: 'Não tem como ser a gente mesmo dentro de um jogo'. Temos que pensar e temos que ficar procurando coisas para votar nas pessoas. No começo é mais fácil porque tem muita gente, mas o funil vai afunilando, e você pensa: 'E agora, o que vou fazer?'. E você acaba pegando pequenas coisas, e é aí que o jogo começa a ficar bem complicado".

Sarah também falou de comentários de que ela estaria com ciúme do cantor Rodolffo na casa. "Rodolffo foi muito meu amigo lá, mas como um casal não aconteceria, não, gente. Somos muito diferentes de personalidade", garantiu.

Ela contou que realmente começou a sentir certo ranço de Juliette no jogo. Faustão quis saber o que aconteceu. "Não deu muito certo ali quando começamos a ver que estávamos querendo abrir os olhos dela para algumas coisas, e ela não confiava muito na gente", afirmou a brasiliense. "E veio (o pensamento): 'O que é isso? Ela realmente gosta da gente ou está jogando aqui e lá?'. Comecei a ficar desconfiada".

A ex-sister comentou também a fama de "espiã" que ganhou do público no início do jogo. "O que faltou foi a espiã espiar outros lugares. Eu espiava só o quarto colorido e esqueci do cordel, achando que confiava em todo mundo e não precisava me preocupar com eles. Olhando os vídeos hoje, a minha decepção é tão grande", considera.