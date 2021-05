No feriado do Trabalho, funcionários do Malembe ficarão com 100% da receita do dia

O Malembe Food & Drinks, espaço gastronômico e cultural soteropolitano, fará uma homenagem aos trabalhadores do local neste sábado (1), feriado do Dia do Trabalho. 100% do faturamento do dia será revertido para os funcionários do estabelecimento, como uma ação de valorização do trabalhador.



Uma das proprietárias do Malembe, Mônica Tavares, diz que a ação aproveita a data para valorizar os trabalhadores."Estamos nos esforçando para humanizar essa relação de trabalho diariamente. Economicamente isso não é nada fácil, principalmente num período como esse de pandemia, mas pensamos o quanto seria interessante permitir que nossos funcionários colhessem ao menos um dia, o lucro sobre sua própria mão de obra. Obviamente eles adoraram. Com isso, esperamos também exercitar o pensamento de que o dia do trabalho não é apenas um feriado e sim que devemos aproveitar para voltar a atenção aos trabalhadores que movimentam esse país, e que muitas vezes estão com seus direitos, corroídos", disse.

Mônica diz que a ação também visa chamar atenção dos governantes em relação ao fomento para os pequenos empresários no Brasil. "Esperamos também, com essa ação, chamar atenção dos nossos governantes que têm o dever de fomentar as micro e pequenas empresas, dando condições dignas na geração de emprego e renda por meio do acesso desburocratizado ao crédito e impostos mais baixos", disse.



O Malembe fica na Ladeira do Carmo, no Santo Antônio. Neste sábado (1), o local mantém o horário de funcionamento de 11h às 20h, seguindo todas normas sanitárias de prevenção ao coronavírus.