No fim do mandato, Bolsonaro promove generais do Exército

Faltando 37 dias para o fim do governo Bolsonaro, o presidente da República, por decreto publicado no Diário Oficial da União na terça-feira (22) promoveu 10 generais do Exército brasileiro.

Dentre as promoções, um general da divisão (ou general de três estrelas), foi promovido à maior patente no Exército: general do Exército.

Outros quatro generais "duas estrelas" tornaram-se "três estrelas" e cinco coronéis, agora são generais de Brigada.

Os nomes tinham sido anunciados no último dia 19 e a nomeação faz parte de um procedimento padrão, realizado cerca de três vezes ao ano.

Generais promovidos

De acordo com o Diário Oficial da União, os nomes dos generais promovidos são:

Luciano Cabral

Ivan Corrêa Filho

Ulisses Gomes

Alexandre Cantanhede

Rogério Cetrim

Ricardo Moussallem

Marcus Vinicius Gomes

Marcio Cossich

Ádamo Luiz

Erb Lyra

Militares com supersalários

Em agosto, veio à tona as informações dos salários dos militares que ocupam cargos altos no governo Bolsonaro, onde os valores ultrapassam e muito o teto, chegando a 1 milhão.

O levantamento realizado pelo deputado Elias Vaz (PSB) mostrou que, dentre os denunciados estavam: