No flagra: presos tentam 'contrabandear' cerveja, chocolate e queijos em Mata Escura

O Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador, aparentemente seria palco de uma confraternização em breve. Na madrugada desta terça-feira (11), agentes penitenciários encontraram um carregamentos de quitutes em um matagal que fica no fundo do local.

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), quando abriram as sacolas, os agentes encontraram um carregamento de itens como chocolates, queijos, presunto, carnes e bebidas alcoólicas, como cervejas e garrafas de uísque.

Ainda segundo a pasta, não foram encontradas drogas e armas entre os pertences que entraram de forma irregular no presídio.

A descoberta do 'kit farra' foi feita por policiais penais que flagraram pessoas de fora do presídio levando os mantimentos para os fundos, onde fica esse matagal. A ideia era que os itens fossem escondidos nos buracos de pavilhões do presídio, para que os detentos pudessem pegar depois.