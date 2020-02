No Instagram, Pabllo Vittar mostra roupa que vai usar em Salvador

Atração deste domingo (23) de Carnaval em Salvador, Pabllo Vittar usou as redes sociais para mostrar o look que vai usar durante a passagem pelo Campo Grande.

Em vídeo divulgado no Instagram, a cantora mostrou um vestido branco com flores. "Gente, já, já no Circuito Campo Grande. Muito lindinha. Olha a make de neném. Beijo', disse ela.

Foto: Reprodução/Instagram

Neste domingo, Pabllo Villar se apresentará em trio sem cordas no Campo Grande. Já na segunda-feira (24), ela puxará o trio na Barra/Ondina.

