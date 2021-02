No Joia da Princesa, Bahia encara Doce Mel pelo Campeonato Baiano

Depois de uma estreia com derrota, o Bahia tem nesta quarta-feira (24) a chance de se recuperar e somar os primeiros pontos no Campeonato Baiano. A partir das 18h, o tricolor entra em campo diante do Doce Mel, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, pela segunda rodada.

Se no primeiro jogo o tricolor perdeu da Juazeirense por 2x1, na Fonte Nova, agora o técnico Cláudio Prates projeta um duelo diferente. Na visão dele, os atletas que sentiram o peso da estreia por causa da falta de experiência vão estar mais concentrados para buscar o resultado positivo.

"A gente tinha um receio, que era exatamente esse. Muitos meninos, média de idade de 21 anos, muitos que fizeram o primeiro jogo pelo profissional. Faz parte do projeto de transição. Temos que potencializar esses atletas e continuar trabalhando. Eles sabem que podem mais, sabem do peso da camisa. Espero que a reposta seja rápida, pois temos uma sequência muito forte pela frente", disse o treinador.

Apesar de ser início de temporada para o time de transição e as equipes do interior, o ritmo do Baianão tem sido intenso. Tanto que os ajustes pensados por Cláudio Prates foram feitos, praticamente, na base da conversa.

Como na reapresentação na Cidade Tricolor, segunda-feira, os jogadores considerados titulares fizeram o habitual trabalho regenerativo, Prates teve somente uma sessão de treino para a partida.

Até por isso, a tendência é que o treinador não faça grandes mudanças na equipe. Apesar das falhas, o goleiro Leandro deve seguir no time. No meio-campo, Bruno Camilo ganhou moral após o golaço que fez diante do Cancão.

"Foi uma pré-temporada muito curta para todos, não só para a dupla Ba-Vi. Não foram dois meses, foram duas semanas com o grupo todo. Precisamos melhorar, sabemos disso. Sabíamos que teria ansiedade, muitos jogadores estreando, alguns disputando jogo profissional pela primeira vez. Seria normal isso. A gente esperava uma performance melhor. Segue o trabalho. É um campeonato curto, mas vamos nos recuperar em breve", continuou Claudinho.

Covid-19 no Doce Mel

Enquanto o Bahia mira a recuperação, o Doce Mel vive a expectativa da estreia - a partida contra o Vitória da Conquista, pela primeira rodada, será no dia 3 de março.

A equipe, que disputa o Baianão pelo segundo ano em sua história, tem desfalques. Dois jogadores testaram positivo para a covid-19 e foram afastados. Apesar de não ter divulgado os nomes dos atletas, o clube informou que eles estão assintomáticos e sendo monitorados pelo departamento médico.

Por sinal, o jogo contra o Bahia deve ser o único que o Doce Mel mandará em Feira de Santana. Antes do início do Baianão, a equipe de Ipiaú anunciou que teria o estádio Carmelito Barbosa, em Cruz das Almas, como casa durante o estadual. O clube ainda aguarda a liberação do equipamento para mandar os duelos na cidade do Recôncavo.