No mês da Consciência Negra, placa em homenagem a Luiz Gama é inaugurada em Salvador

A Caixa de Assistência dos Advogados da Bahia (CAAB) e a OAB da Bahia realizam, na próxima quarta-feira (30), às 11h, a solenidade de descerramento da placa em homenagem ao baiano Luiz Gama, patrono da abolição da escravidão no Brasil. A homenagem é uma iniciativa alusiva ao Mês da Consciência Negra. A cerimônia será na Praça Conselheiro Almeida Couto, no bairro de Nazaré, em Salvador.

Estarão presentes ao evento o presidente da CAAB, Maurício Leahy, a presidente da OAB-BA, Daniela Borges, membros das diretorias das respectivas instituições, representantes das Comissões da Advocacia Negra e da Promoção da Igualdade Racial, além de outros convidados.

Filho de um descendente de portugueses, com uma mãe negra liberta, Luiz Gama nasceu livre, mas acabou vendido aos dez anos como escravo pelo próprio pai, que precisava pagar dívidas de jogo. A alforria veio aos 18 anos. Como autodidata, passou a estudar Direito e, usando as letras da lei, foi o primeiro advogado negro do Brasil e libertou mais de 500 pessoas escravizadas.

Ele costumava assistir aulas como ouvinte na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, na cidade de São Paulo. Hoje, o espaço é uma unidade da USP, que concedeu a Luiz Gama, em novembro de 2021, o título de doutor honoris causa póstuma. Essa foi a primeira vez que a maior universidade do país outorgou um título a um brasileiro negro e a segunda a um cidadão negro. O primeiro homenageado foi o ativista e ex-presidente da África do Sul Nelson Mandela.

Luiz Gama foi também poeta e jornalista e segue como uma grande referência para a advocacia brasileira.