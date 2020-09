No retorno, 'Amor de mãe' mostrará dificuldade das mães durante quarentena

Quando retornar, a novela "Amor de mãe" mostrará as dificuldades das mães na quarentena. Segundo a colunista Patrícia Kogut, Camila (Jéssica Ellen), por exemplo, dará aula à distância com o filho, Caio, no colo.

A professora ainda sentirá angústia por alguns alunos não conseguirem acompanhar as aulas remotas, adotadas devido à necessidade de isolamento social. A personagem também precisará sair da frente do computador diversas vezes enquanto a aula ocorre para cuidar do neném.

Além da professora, os alunos também enfrentarão diferentes dificuldades. Um dos adolescentes do colégio deixará os estudos porque sua família não tem dinheiro para comprar um computador. Joana (Cacá Ottoni) vai se mobilizar para que as causas dele e de outros estudantes sejam atendidas.

No inicio deste mês, já durante a retomada de gravações da novela das 21h, a equipe adotou medidas como redução ainda maior do número de pessoas no estúdio durante a gravação de cenas sigilosas. Além dos protocolos contra a Covid-19, o que preocupa é o vazamento de informações sobre a trama.