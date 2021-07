No Z4 da Série B, Vitória recebe o Goiás em busca de reabilitação

O Vitória vive um roteiro repetido na Série B. Assim como aconteceu em 2019 e 2020, o Leão luta, mais uma vez, contra as últimas posições na classificação. Neste sábado (3), o time tem um novo compromisso, dia em que recebe o Goiás, às 21h30, no Barradão, com a esperança de espantar de vez a maré ruim.

O rubro-negro chega para a 9ª rodada após sofrer três derrotas seguidas, para Coritiba, Londrina e Botafogo. Também perdeu para o Náutico, ainda na segunda partida, e empatou com Guarani, Operário-PR e Remo. Só ganhou um duelo, sobre o Brusque, por 3x1.

Com apenas seis pontos conquistados de 24 disputados, o Vitória possui um aproveitamento de apenas 25% na segunda divisão. Um cenário que o coloca na 18ª posição. Por isso, precisa encerrar a sequência ruim para não se complicar ainda mais na competição.

"Nós vamos com tudo para esse jogo. Como sempre vamos e fomos. Buscar sempre a vitória", garante o volante João Pedro. O jogador é um dos prováveis titulares diante do esmeraldino. Entrará no lugar de Gabriel Bispo, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Essa não deve ser a única mudança promovida pelo técnico Ramon Menezes. Como normalmente faz nos jogos em casa, o treinador deve voltar com a linha de quatro jogadores na defesa. Contra o Botafogo, ele optou por três zagueiros, com Mateus Moraes ao lado de Marcelo Alves e Wallace, mas o esquema tático só tem sido usado nos jogos fora de Salvador.

A tendência é que o Vitória entre em campo com Ronaldo, Raul Prata, Marcelo Alves, Wallace e Pedrinho; João Pedro, Pablo Siles, Bruno Oliveira e Soares; Ronan e Dinei.

Retrospecto

Do outro lado do campo, estará um velho conhecido do Vitória. O rubro-negro já enfrentou o Goiás em 39 vezes, com compromissos pela primeira divisão, Série B, Copa do Brasil e a descontinuada Copa dos Campeões.

No retrospecto, é o Leão quem tem uma ligeira vantagem: venceu 15 vezes, com 68 gols marcados, contra 14 triunfos e 67 gols do Esmeraldino. Os empates aconteceram em 10 oportunidades.

O último encontro, porém, aconteceu há quase sete anos, no Brasileirão de 2014. Tanto o jogo de ida quanto o da volta tiveram resultados igualados: 0x0 no Serra Dourada, em Goiânia, e 2x2 no Barradão.

Na atual Série B, o Goiás vive um bom momento. Tem 15 pontos e iniciou a 9ª rodada na 3ª colocação. No jogo passado, bateu o Vasco por 1x0, em casa.

Para enfrentar o Vitória, o técnico Pintado deve repetir a escalação do time pelo quarto jogo seguido na competição. Quem não estará na partida é o meia Everton Brito, que saiu do banco para marcar o gol do triunfo sobre o cruzmaltino. Com incômodo muscular, ele não viajou para Salvador. Mas todos os titulares estão à disposição.

Uma das curiosidades dos goianos é a presença do lateral direito Apodi, velho conhecido da torcida rubro-negra. Hoje com 34 anos, o jogador tem dois títulos do Campeonato Baiano com o Leão nas temporadas 2007 e 2009.

O esmeraldino deve ter em campo: Tadeu, Apodi, David Duarte, Reynaldo e Hugo; Breno, Caio Vinícius, Luan Dias e Élvis; Alef Manga e Bruno Mezenga.