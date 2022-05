No Z4 da Série C, Vitória só tem mais 14 jogos garantidos em 2022

Um calendário lotado, com muitos jogos em um curto espaço de tempo, é uma reclamação constante no futebol brasileiro. O Vitória, porém, vive uma situação oposta. Fora da Copa do Brasil e na zona de rebaixamento da Série C, o Leão corre o sério risco de ver a temporada acabar de forma precoce.

O rubro-negro só tem 14 partidas garantidas daqui para frente. Todas são válidas pela primeira fase da Terceirona, a única competição que o time disputa a partir de agora. Desta forma, se não conseguir se reabilitar no torneio, o Vitória pode dar adeus a 2022 em apenas três meses.

Havia a chance de incluir dois jogos, ao menos, nessa conta. Seriam pela Copa do Brasil, campeonato em que o clube chegou até a terceira fase, mas acabou eliminado pelo Fortaleza com duas derrotas: 3x0, no Castelão, e 1x0, no Barradão, na última quinta-feira, e não avançou às oitavas.

Assim, sobra apenas a Série C. Neste ano, o torneio ganhou um novo formato, com turno único na primeira fase. A etapa prevê um total de 19 confrontos - e, destes, o Vitória já disputou cinco. Ou seja, o rubro-negro terá pela frente mais 14 duelos. Oito deles serão em casa, no Barradão, e os outros seis com mando de campo rival.

Ao fim da primeira fase, os oito melhores colocados avançam. É aí que mora o problema. O Leão está bem longe da zona de classificação. Pior: está em outra zona, a de rebaixamento. Nos cinco compromissos que já disputou, a equipe acumula apenas uma vitória, um empate e três derrotas, com quatro pontos somados. Uma campanha que coloca o time do técnico Fabiano Soares na 17ª colocação.

Uma reabilitação é urgente. Se não conseguir melhorar os resultados, o rubro-negro pode encerrar a temporada 2022 em três meses, em agosto - além, claro, de seguir correndo o risco de cair para a Série D.

Caso consiga terminar a primeira fase da Terceirona entre os oito primeiros, o Vitória garante, ao menos, mais seis partidas, assim como calendário até o fim de setembro e a chance de retornar para a Segunda Divisão.

Na segunda etapa da Série C, os times são divididos em dois grupos, com quatro equipes cada. Elas se enfrentam em jogos de ida e volta. Os dois melhores clubes de cada chave garantem vaga na Série B de 2023, e os líderes medem forças em dois duelos na final, marcados para outubro.

Mais 88 dias

O próximo compromisso do Vitória será na quarta-feira (18), quando o rubro-negro recebe o Botafogo-PB no Barradão, às 20h30. Quando entrar em campo, começa uma espécie de contagem regressiva: 88 dias até a última partida assegurada.

A 19ª rodada, que encerra a primeira fase da Série C, está pré-marcada pela CBF para acontecer entre os dias 13 e 14 de agosto - o calendário ainda não foi 100% detalhado pela entidade. Assim, o Leão terá uma média de um jogo a cada semana até lá.

Ao longo desse período, o time enfrentará, em casa, Confiança, Volta Redonda, Botafogo-SP, Figueirense, Paysandu, ABC e Brasil de Pelotas, além do já citado Botafogo-PB. Já como visitante, os duelos serão contra Campinense, Atlético-CE, Altos, São José-RS, Ferroviário e Mirassol.

Os 14 jogos restantes do Vitória na 1ª fase da Série C:

6ª rodada

Vitória x Botafogo-PB - Barradão

18 de maio (quarta-feira), às 20h30

7ª rodada

Vitória x Confiança-SE - Barradão

22 de maio (domingo), às 17h

8ª rodada

Campinense-PB x Vitória - Amigão, em Campina Grande (PB)

28 de maio (sábado), às 17h

9ª rodada

Vitória x Volta Redonda-RJ - Barradão

05 de junho (domingo), às 16h

10ª rodada

Atlético-CE x Vitória - local a definir

11 de junho (sábado), às 19h

11ª rodada

Vitória x Botafogo-SP - a definir

12ª rodada

Altos-PI x Vitória - a definir

13ª rodada

Vitória x Figueirense-SC - a definir

14ª rodada

São José-RS x Vitória - a definir

15ª rodada

Vitória x Paysandu-PA - a definir

16ª rodada

Ferroviário-CE x Vitória - a definir

17ª rodada

Vitória x ABC-RN - a definir

18ª rodada

Mirassol-SP x Vitória - a definir

19ª rodada

Vitória x Brasil-RS - a definir