O forró dá o tom o ano inteiro no Coliseu (Rio Vermelho). E Neste domingo (29), acontece um show que promete transformações tropicais de início ao fim. Thais Nogueira e Amigos recebem as participações de Targino Gondim, Mestre Gennaro, Marquinhos Café, Erivaldo de Carira e DJ Xenon, a partir das 18h. O ingresso custa R$15 com nome na lista e acesso até às 20h.