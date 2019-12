Nonato quer encerrar carreira no Bahia e diz: 'Meu sonho é voltar'

Nonato dispensa apresentações, mas, para os mais novos, vai um pequeno resumo: bicampeão baiano e da Copa do Nordeste, artilheiro da Copa do Brasil de 2003, com nove gols, e sétimo maior goleador da história do Bahia: 125 gols. Um ídolo que marcou época no início do século XXI.

Pelo conjunto da obra, nada mais justo do que o desejo de terminar essa história onde tudo começou. O pontapé inicial da resenha veio com torcedores tricolores nas redes sociais, mas virou realidade no bate-papo descontraído com o CORREIO, neste sábado (14), por telefone.

“Posso falar rapidinho. Tô jogando um futevôlei com os meus amigos e já já volto”, disse o eterno camisa 9. Aos 40 anos, ele deixou claro que 2020 será a sua última temporada nos gramados e a obsessão é que seja com a camisa do Bahia.

“Meu sonho é voltar ao Bahia, clube onde comecei, onde fiz mais gols e fui ídolo. Seria muito legal, pela história que tive aí. Não depende só de mim, ninguém me ligou ainda, mas esse é o meu desejo”, afirmou o centroavante. O clube analisa a possibilidade.

Nonato sabe que não tem mas o mesmo ritmo de antes e, por isso, vê com bons olhos uma oportunidade de atuar no time sub-23 do Bahia que disputará o Campeonato Baiano. “Seria uma boa, passar um pouco da minha experiência para os mais jovens, sei que o time já está treinando. Vi que o Magno Alves vai jogar o estadual pelo Atlético de Alagoinhas, então acho que eu também seria uma atração, bom pra dar uma alavancada no campeonato, trazer a torcida para os jogos”, continuou.

Revelado pelo tricolor, Nonato virou um verdadeiro andarilho do mundo da bola. Iniciou a carreira no Fazendão e voltou no ano de 2007, quando conseguiu tirar o Bahia da Série C com os 19 gols marcados na competição. Depois disso, rodou, principalmente no Centro-Oeste do país em clubes como Goiás, Goianésia, Aparecidense, Anapolina e por aí vai. Pra fechar com chave de ouro, quer entrar em campo com a camisa azul, vermelha e branca na Arena Fonte Nova, reformada para a Copa do Mundo de 2014.

“Passa toda hora em minha cabeça. Imagino metendo gol na Fonte Nova e indo comemorar com a galera. Quero treinar, me condicionar e ajudar o Bahia. Espero que o sonho possa se realizar”.

Ranking

Na lista de maiores artilheiros do clube, Nonato está logo atrás de Marcelo Ramos, sexto colocado, que balançou as redes em 128 oportunidades. A diferença de apenas três gols serve de motivação. “Já falei com Marcelo e se tiver a chance de jogar vou passar ele”, brincou, aos risos.

Mesmo com essa esperança, Nonato tem consciência que ainda depende de uma proposta do Bahia. O telefone está ligado a todo momento, garante ele. “Não conheço o presidente Guilherme Bellintani pessoalmente, mas acompanho a gestão. Sempre que o Bahia vem jogar em Goiânia vou aos treinos. Na última vez fui e falei com Jayme Brandão, que era assessor de imprensa na minha época e agora é gerente de futebol. Tenho amigos no Bahia”, conta.

Depois de se aposentar, Nonato ainda não sabe o que irá fazer, mas a tendência é de que continue no futebol. “Tenho 22 anos de carreira, não tem como deixar tudo de uma hora para outra. Quero estudar, me preparar para continuar no meio do futebol, como todos fazem hoje em dia”.

Preparação

O time sub-23 do Bahia, comandado pelo treinador Dado Cavalcanti, se reapresentou no Fazendão no último dia 2 para iniciar os trabalhos rumo ao Campeonato Baiano. A estreia no estadual será no dia 15 de janeiro, contra a Juazeirense, fora de casa.

Já a equipe principal de Roger Machado só vai voltar a treinar no dia 6 de janeiro. O primeiro desafio será no dia 25 de janeiro, diante do Santa Cruz, no estádio do Arruda, no Recife.