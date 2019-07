Nordeste realiza sétima edição da Caminhada do Povo de Santo

A manhã chuvosa não desencorajou representantes de 37 terreiros de Candomblé do Nordeste de Amaralina e do entorno a participarem da sétima edição da Caminhada do Povo de Santo. Como ocorre desde 2011, a manifestação teve foco na manutenção e na tradição das casas presentes no Nordeste, Santa Cruz e Vale das Pedrinhas.

O cortejo começou com uma saudação ao guardião dos caminhos, o orixá Exu. Em seguida, pais e mães de santo, além de inúmeros devotos de todas as idades percorreram as ruas da localidade em cânticos e louvores. Em cada rua, os participantes eram saudados com palmas e o ato terminou com a entrega do presente na praia de Amaralina. Em seguida, como manda o costume de acolher e dividir o alimento, foi servido um almoço aos presentes.

Ritual para abrir os caminhos e saudar o orixá Exu (Foto: Marina Silva)

De acordo com o coordenador do evento, Rodrigo Coelho, esses templos são espaços sagrados de resistência contra o racismo religioso, além de guardarem a cultura e história ancestral da população local. “Essa caminhada sintetiza o desejo da nossa juventude de ver as tradições vivas e fortes, respeitadas e respeitando os demais”, disse.

Rodrigo ressaltou que, no passado, o Nordeste era um local muito buscado para instalação de casas de Axé por ter um terreno farto de natureza, com a praia, mata nativa, especialmente na área onde está o Parque da Cidade. “O crescimento da cidade encolheu esses espaço, mas eles estão vivos, pulsantes e querem respeito”, completou.

Baba Léo de Oxóssi fez questão de estar presente e reforçar como iniciativas como essa podem fortalecer o combate à intolerância religiosa. “Estamos aqui para mostrar aos nossos e aqueles que possuem outras crenças que não precisamos nos odiar e a convivência pacífica precisa ser um exercício de boa vontade. Não invadimos os templos alheios, não batemos nas casas acreditando que só a nossa fé é digna. Acreditamos na possibilidade do diferente também poder viver em paz”, completou.

Cânticos e dança para divulgar a religião e pedir respeito (Foto: Marina Silva)

Com uma postura parecida, o Babá Ademário Sacramento, conhecido como Babá Careca, enfatizou a importância do momento para unir os Povos de Santo presentes em Salvador. “Essa é uma luta de todos por respeito. Mostramos aqui que o nosso compromisso é com a paz. Não abominamos nenhuma crença e queremos um tratamento igual”, pontuou, ressaltando que num momento em que há tanta animosidade, é fundamental alertar para a natureza humana presente em todos. “Somos irmãos, somos humanos e crenças diferentes não nos torna melhores ou piores, apenas diferentes”.

Nascido no bairro, o músico Bebeto Cerqueira, que veio cumprir agenda na cidade e aproveitou para participar do encontro, fez questão de enfatizar a importância da expressão da fé e do respeito para garantir que as ruas do Nordeste e de Salvador permaneçam espaços de encontro e não de agressões. “É muito importante para que outras pessoas que integram outro seguimento religioso que nos respeitem. O Candomblé não mexe com ninguém, só leva a paz. Não conheço pai de santo com mansões, carro importado ou aviões. Não desmerecemos ninguém A riqueza que nós temos é alma e as religiões de matriz africana preservam isso”, afirmou.

Responsável pela parte religiosa do ato, Rosiclei Santana Nascimento, Mãe Rosinha de Omolu fez questão de lembrar que, no mundo, há espaço para todos. “Dizer que somos filhos do demônio, desmerecer ou profanar nossos rituais não fará ninguém melhor, mais poderoso ou rico. Crescemos juntos e podemos crescer mais quando conseguimos praticar o respeito”, finalizou.