Norma Cavalcanti é reconduzida ao cargo de procuradora-geral de Justiça da Bahia

A promotora de Justiça Norma Cavalcanti foi reconduzida ao cargo de procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia pelo governador Rui Costa. O ato de recondução foi publicado Diário Oficial do Estado desta terça-feira (22).

Norma foi conduzida pela primeira vez ao cargo em fevereiro de 2020. Agora, ela vai chefiar a instituição por mais dois anos, durante o biênio 2022-2024. A posse dela está prevista para acontecer no dia 4 de março.

O nome da promotora estava na lista tríplice eleita no último dia 14 pelos membros do MP-BA. Completavam a lista os promotores de Justiça Pedro Maia e Alexandre Cruz.

Natural de Inhambupe, a procuradora-geral de Justiça tem 64 anos e ingressou no MP baiano em 1992. Foi promotora de Justiça em Ibitiara, Araci, Cícero Dantas e Alagoinhas, sendo promovida para Salvador em 1999. Coordenou o Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça Criminais (Caocrim). Foi presidente da Associação do Ministério Público da Bahia (Ampeb) e da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp).