Norma Cavalcanti toma posse do segundo mandato como procuradora-geral do MP-BA

A promotora de Justiça Norma Cavalcanti foi reconduzida ao cargo de procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia pelo governador Rui Costa, nesta sexta-feira (4), na sede do MP, em Salvador. No auditório, enquanto assinava o termo de compromisso, ela recebeu aplausos de autoridades, políticos, integrantes do órgão e familiares. Entre os presentes, além do chefe do executivo estadual, estavam o prefeito de Salvador, Bruno Reis, a deputada federal Lídice da Mata e o presidente da Câmara Municipal, Geraldo Júnior.

Norma Cavalcanti foi conduzida pela primeira vez ao cargo em fevereiro de 2020 e chefiará a instituição por mais dois anos, durante o biênio 2022-2024. A procuradora-geral afirma que fará um trabalho em prol da comunidade mais humilde, com meta de combater o crime organizado, sonegação fiscal e defender sempre a criança e adolescente.

Vamos melhorar todos os sistemas de proteção, em todos os sentidos, combatendo a intolerância religiosa, homofobia e o racismo. Será um trabalho gigantesco, peço ajuda a todos os santos da Bahia que nos fortaleça nessa missão constitucional de defender o regime democrático e ajudar o país a avançar

Natural de Inhambupe, a nova procuradora-geral de Justiça tem 62 anos e ingressou no Ministério Público do Estado da Bahia em 1992. Foi promotora de Justiça em Ibitiara, Araci, Cícero Dantas e Alagoinhas, sendo promovida para Salvador em 1999. Coordenou o Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça Criminais (Caocrim). Foi presidente da Associação do Ministério Público da Bahia (Ampeb) e da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp).

Segundo ela, seu mandato será levado de acordo com o pensamento de Santo Agostinho. “Devemos ter esperança, e a esperança tem duas filhas lindas: a indignação e a coragem. A indignação a não aceitar as coisas como estão e a coragem a mudá-las. Então que eu seja uma mudança para as todas as mulheres, nós temos competência para exercer qualquer cargo”

O governador declarou estar feliz por empossar novamente Norma Cavalcanti na Procuradoria Geral de Justiça do MP-BA. “Ela é uma pessoa de uma simpatia enorme. De um jeito simples, ela prega o diálogo e entendimento entre as instituições e o nosso país tá precisando disso, de diálogo, de entendimento e de atitudes proativas”, disse.

Na primeira vez que encontrei com Norma, eu falei que a única coisa que quero do MP, dos promotores, da Procuradoria Geral, é que antes de qualquer atitude, pense: ‘qual é o interesse público envolvido nessa questão, como eu posso alcançar o interesse público com minha atitude, com minha assinatura. É isso que queremos, isso que ela tem feito e fará ainda mais nesses dois anos, tenho certeza’

O presidente da Associação do Ministério Público da Bahia (Ampeb), Adriano Assis, relembrou dos desafios enfrentados pelo MP durante a primeira gestão da procuradora-geral. Ele expôs que a dúvida e a incerteza se firmaram na vida dos baianos por conta da covid-19 e o órgão, seus membros e servidores, passaram por grandes transformações, se adaptando ao virtual para atender a sociedade e, principalmente, aos mais carentes. “Norma liderou o MP baiano por dois anos turbulentos e o fez de forma digna e firme. Agora que se inaugura os dois próximos anos, os planos e projetos se renovam. A Ampeb seguirá cooperativa, responsável e vigilante”, finalizou.