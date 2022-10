Norma para aplicativos mais inclusivos

Foi lançado nesta quarta (26/11) pela Associação Brasileira de normas Técnicas (ABNT) um documento que visa tornar a internet mais inclusiva. A motivação da ABNT para lançar esta nova norma, a ABNT NBR 17060, é o fato de que, conforme as últimas pesquisas TIC Domicílios, do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), desde 2015 o celular assumiu de vez a posição de principal dispositivo de conexão à internet entre os brasileiros usuários da rede, e isso traz a necessidade de tornar a navegação em smartphones mais inclusiva e acessível a todos, independentemente de fatores e atributos físicos, cognitivos ou sensoriais.

Segundo Vagner Diniz, gerente do Ceweb.br|NIC.br, a norma traz orientações simples e fáceis de serem aplicadas, devidamente alinhadas com os critérios técnicos internacionais, dando tanto ao mercado quanto aos governos, uma referência para seguir no desenvolvimento de aplicativos, o que vai garantir aos usuários a tranquilidade de saber o que esperar de produtos desenvolvidos em conformidade com o documento que estabelece 54 requisitos, distribuídos em quatro temas: “percepção e compreensão”, “controle e interação”, “mídia” e “codificação”.

Há, por exemplo, recomendações para elementos não textuais, que devem contar com texto alternativo capaz de descrever o seu significado e também para rótulos em formulários permitindo assim que os usuários identifiquem claramente o tipo de dado exigido no campo. Também estão presentes na nova norma regras para a transcrição textual de áudio pré-gravado, oferecendo uma opção em texto para aqueles com limitações de audição, entre outros casos.

Agricultura mais inteligente

É isso que propões a IDGeo, uma empresa do chamado ramo agtech. Diferentemente de outras empresas do setor a agtech vai alem do simples uso de sensores de monitoramento da lavoura e agrega ao sistema soluções híbridas baseadas em sensores multiespectrais e radares, que tornam o monitoramento imune à ocorrência de nuvens, problema comum em soluções que usam apenas imagens de satélite convencionais.

Algumas das ferramentas oferecidas são Detecta Daninhas, Danos, Colheita, Geada e Irrigação, através das quais a empresa garante que fornece diagnóstico preciso para a identificação de anomalias que interferem na produtividade dando ao produtor a capacidade de agir rápido e reduzir, assim, a ocorrência de prejuízos causados, por exemplo, pelo desperdício de insumos na produção.

Como sinal de que segue no caminho certo a IDGeo, sediada em Piracicaba (SP), que já havia recebido um aporte da FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) acaba de captar R$ 1,5 milhão em uma rodada de investimentos que, segundo Ronan Campos, CEO da empresa, marca um novo momento para a companhia: “Essa rodada representa o início de uma nova fase da IDGeo. Estamos focados na tração do negócio e ganho de escala para entrar em outros mercados e ter um investidor que soma esse know how irá nos ajudar muito nesse sentido”.

Transformação digital e gestão de riscos

Um estudo global da PwC - network que conecta firmas de auditoria e consultoria de 155 países - mostrou que 89% das empresas sabem da importância da transformação digital para a gestão de riscos. Na pesquisa foram avaliados aspectos como investimentos em pessoas, tecnologia e revisão de processos para aprimorar o gerenciamento de riscos. Foram ouvidos mais de 3,5 mil líderes globais, dentre eles vários brasileiros.

Os dados mostram que no Brasil as empresas aumentaram em 68% os recursos destinados à análise de dados, automação de processos e tecnologia para apoiar a detecção e o monitoramento de riscos. Foi detectado também que está claro para os líderes do país que é necessário priorizar investimentos em três aspectos da inovação: automação de processos (77%); análise de dados (72%) e detecção e monitoramento de riscos (70%), percentuais que mostram que o Brasil está alinhado com a tendência mundial.

A necessidade de planejar mais também apareceu na pesquisa onde 54% das empresas brasileiras mostraram a preocupação em calcular riscos desde a primeira fase dos projetos, resultando em melhores decisões de negócios e em resultados mais duradouros.