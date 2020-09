Norte: Incêndio de média proporção atinge área de caatinga em Pilão Arcado

Um incêndio supostamente criminoso numa área de caatinga do município de Pilão Arcado, no Norte da Bahia, foi debelado na manhã desta quarta-feira (23), após dois dias de trabalho do 9º Grupamento de Bombeiros Militar (9ºGBM/Juazeiro). A queimada teria sido iniciada na segunda-feira (21), na região do vilarejo de Alto do Gavião, à beira do Rio São Francisco, a 15 km da cidade.

De acordo com o tenente-coronel Tarcísio Ribeiro do Vale, comandante do 9º GBM, a localidade do incêndio aconteceu numa área de plantação da população ribeirinha. Gestor da base em Juazeiro, o coronel é pilão-arcadense e conta que recebeu um pedido de socorro no WhatsApp da própria pessoa que teria tocado fogo no local.

Segundo ele, uma família de quatro mulheres começou a cercar seus terrenos a beira do rio para as demarcar suas plantações. Como o gado de um dos vizinhos estaria comendo as culturas, elas teriam resolvido provocar a queimada no limite do terreno para evitar a entrada dos animais.

O resultado da ideia foi desastroso e estima-se que mais de quatro campos de futebol de matas tenham sido perdidos. “A proprietária me contactou e pediu que, pelo amor de Deus, fosse lá socorrer porque havia perdido o controle”, conta o coronel. Cinco bombeiros foram deslocados de Juazeiro para Pilão Arcado, a cerca de 280 km, para debelar o fogo na cidade.

Também nesta quarta, outra equipe do 9º GBM foi para o distrito de Lagoa Grande, na área do Salitre, a 40 Km de Juazeiro, para trabalhar em outro foco de incêndio supostamente criminoso. De média proporção, mas menos intensa do que a de Pilão Arcado, a queimada foi debelada com ajuda de cerca de 30 nativos. Ainda segundo o 9º GMB, que atua em 39 municípios do Norte do estado, pelo menos nove incêndios foram registrados em agosto na região.

Até o fim da noite desta quarta, a Bahia havia registrado 55,9 mil focos de incêndio este ano, conforme dados do Projeto Queimadas, obtidos por satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Entre os biomas mais atingidos estão o Cerrado, com mais 34,8 mil focos de queimadas, e a Caatinga, com mais de 12,7 mil.

Incêndio em Barra

Ainda queimando, a cidade de Barra, também no Norte, recebeu nesta última terça-feira mais dois aviões modelo airtractor, contratados pelo Programa Bahia Sem Fogo, para dar suporte aos bombeiros e brigadistas voluntários que tentam combater o incêndio na cidade. O foco encontrado próximo ao Rio São Francisco, no KM 272 da BA 161, foi finalmente debelado nesta quarta-feira.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, equipes também orientaram os funcionários de fazendas sobre os procedimentos a serem adotados a fim de evitar que as chamas se alastrem e atinjam novas áreas. Mais nove bombeiros vão chegar à região nesta quinta (23).