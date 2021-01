'Nós voltaremos', diz Trump em último discurso como presidente dos Estados Unidos

O último discurso de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos foi dado desta quarta-feira (20). Em sua fala de despedida, ele afirmou a apoiadores que voltará ao poder.

“Digo adeus. Amamos vocês. Voltaremos de um jeito ou de outro”, disse Trump, em discurso na Base Aérea Andrews, minutos depois de deixar a Casa Branca, em Washington. "De novo, quero agradecer o vice-presidente Mile Pence, sua esposa Karem, e o Congresso – pelo menos alguns elementos funcionaram muito bem. Conseguimos coisas que ninguém acreditavam ser possível", continuou.

Antes, Trump afirmou que teve quatro anos incríveis à frente do governo dos Estados Unidos e se encheu de auto-elogios, dizendo que sua gestão fez "grandes coisas".

“Reconstruímos a força militar dos Estados Unidos, criamos a Space Force, uma grande conquista. Tivemos aprovação de 91% entre os veteranos, algo inédito”, disse, se referindo a algumas de suas iniciativas na área militar.

Sobre a economia norte-americana, Trump disse esperar que o governo de Joe Biden e Kamala Harris não aumente os impostos e destacou as inúmeras isenções fiscais durante sua gestão.

“Espero que não aumentem os impostos, mas se aumentarem, eu avisei”, disse. “Se não tivéssemos tido a pandemia, teríamos chegado a números absolutamente inéditos. Os números eram os melhores até fevereiro do ano passado. Tivemos o impacto da pandemia, o mundo todo teve, mas reconstruímos o nível dos empregos. E a Bolsa de Valores também está em alta”, completou.

Ele disse ainda que nos próximos meses devem começar a aparecer “números incríveis” no país e pediu para que as pessoas se lembrem de seu governo quando isso acontecer.

“Estou falando de elementos da nossa economia que são um foguete decolando. Somos o maior país do mundo, maior economia do mundo e a despeito da pandemia, lidamos bem com essa situação, embora todos tenham sofrido.”

Sobre a pandemia do novo coronavírus, Trump disse que seu governo foi fundamental para conseguir o que chamou de “milagre da medicina”, ao se referir às vacinas contra a Covid-19. "Conseguimos duas [vacinas] e tem mais uma a caminho. De fato, é uma conquista e tanto", disse o republicano.

Ele também destacou os 75 milhões de votos recebidos na disputa presidencial, o fato de ter indicado quase 300 juízes federais e 3 juízes para a Suprema Corte dos EUA.

"Ainda há o que ser feito e a primeira coisa é mostrar o respeito e amor às famílias incríveis que sofreram tanto devido ao vírus chinês, algo terrível que eles trouxeram ao mundo. Tomem muito cuidado", disse ele, falando de forma pejorativa sobre o novo coronavírus.

"Só gostaria de dizer que vocês são espetaculares. Este é um grande país e foi uma honra e privilégio ter sido presidente de vocês.Sempre lutarei por vocês", disse.

"Estarei observando e ouvindo e digo: o futuro deste país nunca foi melhor. Desejo muita sorte e sucesso ao novo governo. Acredito que eles terão [sucesso] porque estabelecemos o alicerce para isso acontecer. Colocamos o governo em uma posição jamais vista a despeito da grande peste que atacou o mundo. Não teria conseguido sem vocês."