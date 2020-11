Nossa Senhora da Conceição: católicos se preparam para celebrar Padroeira da Bahia

A Rainha e Padroeira do Estado da Bahia, Nossa Senhora da Conceição, recebe homenagens no dia 8 de dezembro. Este ano, em virtude da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, as paróquias dedicadas à Imaculada Conceição da Mãe de Deus precisaram ajustar a programação que, em anos anteriores, sempre contou com a presença de milhares de fiéis. As informações são da Arquidiocese de Salvador.

Na Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia, localizada no bairro do Comércio, o tema central dos festejos é “Mantenhamos nosso olhar fixo em Jesus Cristo, nossa única esperança, que declara: ‘Eis aí tua Mãe’”. De 29 de novembro a 7 de dezembro, os devotos poderão participar, mediante agendamento prévio através do telefone (71) 3038-6254, do novenário que acontecerá sempre às 19h. Contudo, diariamente, também será celebrada a Missa, às 17h, e será recitado o Terço ou o Ofício, às 18h.

A cada noite os fiéis refletirão sobre um subtema, sendo a pregação do primeiro dia (29) presidida pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha. No dia 6 de dezembro, em substituição à tradicional procissão que acontece todos os anos no dia 8, será realizada uma carreata com a imagem de Nossa Senhora da Conceição da Praia, saindo da Basílica às 9h30 e seguindo pelo bairro do Comércio, Avenida Carlos Gomes, Corredor da Vitória, Barra, Farol da Barra, Ondina, Rio Vermelho, Amaralina, Pituba, retornando para a Basílica.

No dia dedicado à Imaculada Conceição, 8 de dezembro, serão celebradas Missas às 5h, 7h, 14h30 e 17h (esta é a Missa da Amizade, por todos os fiéis que colaboram para a realização da festa). O ápice dos festejos será a Missa Solene, presidida pelo Cardeal Dom Sergio da Rocha, às 9h. É importante ressaltar que, ao longo de todo este dia, a imagem de Nossa Senhora da Conceição da Praia ficará na porta da Igreja, para que os fiéis possam fazer as orações.

Toda a programação será transmitida, ao vivo, pelo canal da Basílica Santuário [para localizar, o internauta deve inserir “Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia” na caixa de busca].

Com o tema “Maria, exemplo de ‘Fraternidade e Diálogo: compromisso de amor’”, a Paróquia Nossa Senhora da Conceição, localizada no bairro de Valéria, também realiza o novenário em preparação à Festa da Padroeira, de 29 de novembro a 7 de dezembro, sempre às 19h, com exceção dos dias 29 e 6, quando os devotos se reúnem às 18h. Na véspera da abertura do novenário, portanto dia 28 de novembro, haverá o traslado da imagem da Mãe de Jesus, que será conduzida da Igreja Matriz até o Centro de Evangelização Sagrada Família (CESF), após a Missa das 18h30.

Durante o novenário, os fiéis são convidados a realizar gestos concretos por meio da doação de arroz (1ª noite), açúcar (2ª noite), macarrão (3ª noite), farinha (4ª noite), leite (5ª noite), material de limpeza (6ª noite), feijão (7ª noite) e fraldas geriátricas (8ª e 9ª noites).

No dia dedicado à padroeira (8), a programação terá início às 7h com carreata, que sairá do CESF e passará pelas principais ruas do bairro, retornando ao ponto de partida, onde será celebrada a Missa, às 9h, presidida pelo padre Phillipe Le Puil. Já às 16h haverá mais uma Celebração Eucarística, sob a presidência do Vigário Geral da Arquidiocese de Salvador, padre Juraci Gomes; e às 19h o Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha, presidirá a Missa Solene.

É importante ressaltar que devido a pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, os fiéis que desejarem participar presencialmente devem entrar em contato com o coordenador do Setor Paroquial ao qual pertencem e realizar a inscrição. Em cada Celebração serão permitidas apenas 50 pessoas. Mais informações através do telefone da secretaria paroquial (71) 3301-3873.

Para render louvores à padroeira no dia 8 de dezembro, os paroquianos da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, localizada em Itapuã, participam do tríduo, que acontecerá nos dias 5, 6 e 7 de dezembro, sempre às 19h, na Matriz. Este ano o tema escolhido para os festejos é "Maria, estrela brilhante, nos guia a Belém, onde nasce Jesus: a Vida e a Esperança".

A cada noite os devotos refletem sobre os seguintes subtemas: "Maria nos guia na história, na qual Deus promete para sempre sua misericórdia (1ª noite), "Maria nos guia na escuta da Palavra, onde Deus anuncia todas as suas maravilhas" (2ª noite) e "Maria nos guia ao presépio, onde nasce o Sol, que vence as trevas da morte (3ª noite). Ainda durante o tríduo, a comunidade é convidada a participar das Celebrações Eucarísticas, às 7h nos dias 5 e 7 de dezembro; e no dia 6, às 7h e às 11h. Também no dia 6 haverá carreata festiva, às 10h, com a imagem de Nossa Senhora da Conceição, que será conduzida pelas principais ruas do bairro.

Para participar da carreata, é necessário informar, até o dia 4 de dezembro, a placa do carro, o nome do proprietário e um número para contato através da secretaria paroquial: (71) 3375-2082.

No dia dedicado à padroeira (8), a programação terá início às 5h, com alvorada e recitação do Ofício da Imaculada Conceição. Ao longo do dia, serão celebradas Missas pelos idosos, às 6h; pelas famílias, às 8h; pelas crianças, às 10h; pela juventude, às 12h; por Salvador e pela Bahia, às 17h; e pelas pastorais, movimentos, áreas missionárias, comunidades e serviços pertencentes à paróquia, às 19h.

Toda a programação terá a presença reduzida dos fiéis, mediante agendamento prévio, que pode ser solicitado via secretaria paroquial. Para quem é do grupo de risco, a programação será transmitida, ao vivo, pelo Youtube.

