'Nosso time veio desligado no segundo tempo', lamenta Lucas Arcanjo

O primeiro tempo da decisão deu ao torcedor do Vitória a falsa ilusão de que a noite seria de festa no Barradão, mas o desfecho no último jogo da pré-Copa do Nordeste não foi feliz. Nesta quinta-feira (18), após abrir 2x0 na etapa inicial, o Leão cedeu o empate ao Botafogo-PB no segundo tempo e foi eliminado pelo adversário nos pênaltis. Tetracampeão, o rubro-negro está fora do regional do ano que vem.

"Nosso time jogou bem o primeiro tempo só que veio desligado no segundo, foi quando os caras cresceram no jogo. A gente não pode deixar isso acontecer", lamentou o goleiro Lucas Arcanjo. "É só focar agora no Brasileiro", completou.

O Vitória encontrou o caminho do gol com Raul Prata e Fernando Neto. O Botafogo-PB empatou com Willian Machado e Welton Felipe, que contou com falha de Lucas Arcanjo. Destaque do Vitória na temporada, o goleiro defendeu chute anterior de Esquerdinha, mas deu rebote.

Como o jogo de ida tinha terminado empatado em 1x1, em João Pessoa, o novo empate levou a decisão para os pênaltis. Nessa ordem, converteram Raul Prata, Manoel, Thalisson Kelven, David e Wallace para o Vitória.

Pelo Botafogo-PB, Sávio, Esquerdinha, Cleyton, Tsunami e Welton Felipe marcaram. Na cobrança alternada, Renan Luís bateu e Paulo Gianezini defendeu. Na sequência, o próprio goleiro do Belo cobrou e garantiu a classificação da equipe paraibana.

"Uma pena. Faz parte. É mudar o chip e pensar na Série B agora. Descansar os jogadores e fazer o nosso melhor", afirmou o técnico Wagner Lopes na saída do gramado após o apito final.

O Vitória volta a campo na segunda-feira (22), às 18h, quando vira a chave para disputar a penúltima rodada da Série B do Brasileiro, contra o CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Com 40 pontos, o rubro-negro ocupa a 18ª colocação e luta contra o rebaixamento à terceira divisão nacional.