Nota de retratação - Ilha do Medo

O Jornal CORREIO vem por meio desta nota de retratação esclarecer que a imagem utilizada no seu site no dia 31/07/2016, na matéria intitulada “Ilha do Medo – Três traficantes disputam o controle da venda de drogas na Ilha de Itaparica” é do Sr. João Lenon Santos Oliveira, que, ao contrário do quanto noticiado não possui o apelido de “Billy”, não reside de Ilha de Vera Cruz e não mantém qualquer ligação com os fatos ali narrados.

O CORREIO lamenta o ocorrido e pede desculpas ao Sr. João Lenon Santos Oliveira.