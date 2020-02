Nota Premiada de Carnaval tem ganhadores de R$ 10 mil a R$ 100 mil; veja

O resultado do sorteio de fevereiro da Nota Premiada Bahia foi divulgado nesta quinta-feira (20) com os nomes dos 91 baianos que moram em 16 municípios do Estado. O maior prêmio, de R$ 100 mil, saiu para uma morada na Avenida Sete de Setembro. Já os 90 prêmios de R$ 10 mil estão distribuídos entre Salvador e outros 15 municípios.

Salvador reúne o maior número de participantes inscritos na campanha e de estabelecimentos emissores da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e). Outros 30 sorteados moram no interior.





Feira de Santana e Lauro de Freitas são os municípios campeões desta vez, com seis ganhadores cada. Em seguida vêm Barreiras, com três contemplados, e Itabuna, Ilhéus e Vitória da Conquista, cada qual com dois sorteados. A lista é completada por nove municípios com um sorteado cada: Amélia Rodrigues, São Sebastião do Passé, Senhor do Bonfim, Urandi, Ipiaú, Irecê, Jequié, Candeias e Eunápolis.

A Nota Premiada conta atualmente com 540 mil participantes inscritos no site. Desde fevereiro de 2018, os sorteios da campanha já premiaram ao todo 495 pessoas, incluindo dois sorteios especiais de R$ 1 milhão, realizados em junho de 2018 e em março de 2019 – próximo sorteio especial acontece em junho deste ano. Do total de ganhadores, 325 moram na capital e 170 no interior.