Notificado pela Anvisa, Willian pode ser preso se jogar pelo Corinthians

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) alertou, neste sábado (11), sobre a situação do jogador Willian para o jogo entre Corinthians e Atlético Goianiense, domingo, em Goiânia. Em nota divulgada nesta tarde, a agência reguladora informa que o atleta ingressou no Brasil com passagem pelo Reino Unido nos últimos 14 dias antes de sua chegada e, por isso, está em período de quarentena, de acordo com as exigências impostas pelo governo brasileiro em razão da pandemia de covid-19.



"Há informações de que o atleta jogará amanhã, domingo (12/09), em Goiânia, no estádio Antônio Accioly, contra o Atlético Goianiense, descumprindo as regras sanitárias brasileiras", diz a nota.



Segundo a Anvisa, diante da informação prestada na Declaração de Saúde do Viajante (DSV) pelo jogador sobre sua passagem pelo Reino Unido, foi emitido, no aeroporto de Guarulhos, o Termo de Controle Sanitário do Viajante (TCSV) no dia 1º de setembro, informando sobre a obrigatoriedade de quarentena por 14 dias. "O viajante tomou ciência e assinou o TCSV, comprometendo-se a cumprir as regras sanitárias vigentes no País", informa a Anvisa



A agência reguladora informa que todos os órgãos competentes para monitoramento e vigilância ativa foram informados sobre o TCSV na ocasião, e nos dias 6 e 8 de setembro, teria reiterado a informação, solicitando retorno sobre as providências adotadas. A Agência também comunicou ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde Nacional (CIEVS) e local, para acompanharem o viajante.



"No entanto, considerando que notícias não oficiais recentes chegaram à Anvisa dando conta de que o jogador vem circulando em treinamentos e que participará de jogo neste domingo em outro estado da Federação, a Anvisa notificou de imediato o CIEVS para que adote as ações necessárias junto à Vigilância Sanitária do Estado ou Município para o cumprimento das medidas sanitárias, com vistas a evitar que o jogador descumpra o período de quarentena."



Um ofício foi enviado neste sábado à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e ao clube do Corinthians, advertindo que o jogador assinou o TCSV e está impedido de participar de treinos e partidas de futebol, "devendo cumprir o autoisolamento, sob pena de responsabilização civil, administrativa e penal". Também já foi acionada a Vigilância Sanitária de Goiânia, que já localizou o hotel onde está o time paulista para que possa atuar



"Cabe esclarecer que, no caso do jogo do Brasil, a Anvisa acionou a Polícia Federal porque houve descumprimento de regra migratória praticada por estrangeiro ao ingressar no Brasil. No caso do jogador William, trata-se de brasileiro que ingressou no Brasil regularmente e que deveria cumprir medida sanitária no local de destino", explica a Anvisa.



Para o órgão regulador, a situação é considera de "risco sanitário grave". A Anvisa espera que as autoridades de saúde locais atuem e adotem medidas de fiscalização necessárias que determinem a imediata quarentena do jogador.



ANDREAS PEREIRA

A Anvisa informou ainda neste sábado que o jogador Andreas Pereira, do Flamengo, também estaria em quarentena obrigatória no dia 28 de agosto, quando foi escalado e jogou em Santos. "Neste caso, o jogador ingressou no Brasil no dia 20/08 e também preencheu o TCSV, com o compromisso de cumprimento das medidas sanitárias dispostas na Portaria 655/21, incluindo a quarentena obrigatória de 14 dias, por ter passado pelo Reino Unido nos últimos 14 dias antes da sua entrada no Brasil."



A Anvisa informa que comunicou ao CIEVS local para "adoção de medidas sanitárias cabíveis, no sentido de punir o jogador e os demais envolvidos na organização da partida, sem prejuízo da avaliação quanto à responsabilização civil, administrativa e penal dos envolvidos".