Nova edição da ‘Feira de Flores de Holambra’ tem plantas carnívoras a suculentas coloridas

Começou em Salvador, nesta quarta-feira (24), mais uma edição da Feira Beneficente de Flores de Holambra, com mais de 200 espécies, entre plantas e flores. O evento, que acontece no Shopping Bela Vista, segue até a segunda-feira (29) e os valores das plantas e flores variam de R$ 5 a R$ 100.

“A feira poderá ser visitada gratuitamente até o o dia 29 na Praça de Eventos do Shopping Bela Vista, que fica do piso L1. Nós trazemos as flores de Holambra, que é o maior produtor brasileiro de plantas, são mais de 200 tipos só nesses seis dias de evento”, disse José Alexandre Afonso organizador da feira.

Entre as plantas disponíveis, é possível encontrar orquídeas, suculentas verdes e coloridas (que é um destaque da feira), flores de vários tipos, plantas comestíveis e plantas carnívoras, que chamam a atenção da criançada.

“As crianças adoram as plantas carnívoras, elas ficam tentando colocar inseto para a planta comer, mas às vezes a planta está de barriga cheia, não quer. A planta tem um perfume que atrai o inseto, que entra na folha e ela fecha. Importante falar que a planta não come gente não, só inseto”, brincou o organizador.

Todo o dinheiro da feira é doado para o Centro Espírita Beneficente União Vegetal, que fica em Salvador. “O valor das plantas é muito acessível e o dinheiro arrecadado é doado para o centro espírita. Temos uma expectativa de que será um evento muito lindo, que encantará as pessoas, é lindo ver a alegria do público e qualquer contribuição será importante”, ressaltou Alexandre.

A cidade de Holambra, em São Paulo, onde é realizado o cultivo das plantas, destaca-se como a maior produtora de flores e plantas ornamentais da América Latina.