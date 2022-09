Nova Lagoa da Timbalada é entregue após requalificação

A nova Lagoa da Timbalada, na comunidade Amazonas de Baixo, no bairro do Cabula, foi entregue na manhã desta terça-feira (20). O espaço foi requalificado e não lembra nem de longe o antigo terreno de chão de barro, vegetação e lixo. Moradores acompanharam a entrega oficial, as crianças aproveitaram para estrear os brinquedos do parque e os adultos cobraram que os vizinhos ajudem a preservar a nova área de lazer.

Lagoa antes da reforma (Foto: Bruno Concha/ Secom)

O principal destaque é o deck, uma estrutura de madeira de eucalipto, com corrimão e guarda-corpo, que substituiu a antiga beirada de barro e mato. O lugar ganhou praça com parque infantil contendo gangorra e escorregadeira, quiosque, mobiliários urbanos como mesinhas para encontros e jogos, paraciclo e lixeiras, além de implantação da rede de drenagem. O investimento foi de cerca R$ 2,5 milhões.

Parque infantil entregue junto com a requalificação de vias (Foto: Valter Pontes/ Secom)

O prefeito Bruno Reis contou que o projeto foi discutindo com a comunidade e que a requalificação do entorno da Lagoa da Timbalada vai proporcionar mais conforto e qualidade de vida para a população.

"Poucas pessoas da cidade conhecem este lugar, que é belíssimo. Aqui foi realizada uma grande obra de urbanização, com implantação de deck, equipamentos de lazer e recapeamento asfáltico. Agora, entregamos um belo ponto turístico para a comunidade, que há anos esperava esta intervenção. É um lugar para interação pública, convívio familiar e felicidade plena. É nossa intenção garantir o bem-estar e todo conforto possível para toda a população”, afirmou.

Bruno Reis conversa com moradores (Foto: Valter Pontes/ Secom)

O projeto foi elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF) com a colaboração dos moradores e as obras foram coordenadas pela Superintendência de Obras Públicas (Sucop). A requalificação incluiu também ações de paisagismo ao redor da lagoa, como a plantação de mudas de árvores, arbustos e gramado. Já os passeios foram adaptados para receber deficientes visuais e pessoas com dificuldade de locomoção.

A dona de casa Marivalda de Jesus, 50 anos, fez questão de conferir a qualidade do novo equipamento. “Ficou bonito e bem ajeitado. Gostei do material que eles usaram. Moro aqui há 30 anos e nunca haviam feito nada por essa lagoa que é tão linda. Agora, o que a gente espera é que seja preservada”, contou.

A requalificação atende a uma antiga reivindicação da comunidade Amazonas de Baixo, que está inserida em uma Zona Especial de Interesse Social (Zeis), sendo, portanto, uma área que apresenta precariedade de serviços de urbanos, em especial no que diz respeito a existência de um espaço público de qualidade.