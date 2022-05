Nova linguagem

Agora é hora de apostar naquele casaco bem pensado, com capuz, e imprimir aquele estilo ao visu. Atrás de uma boa inspiração? Dá uma espiadinha no modelito lançado pela parceria entre a Coca-Cola Jeans e Coca-Cola Shoes, ambas juntas em uma parceria, onde desenvolveram uma coleção limitada para o lançamento da Coca-Cola Byte, o primeiro sabor da empresa nascido no metaverso. A coleção nasce com uma linguagem jovem, pixelizada e bem atlética. Em tempo: o design gráfico é o grande destaque e as estampas possuem elementos icônicos da Coca redesenhados em pixels. Garanta o seu pelo site da Katarze (www.katarze.com.br/cocacolacreations).

Cat mania

Você também é da turma apaixonada por gatos? Então, traga logo para o seu visu de todo santo dia uma referência fashion inspirada nos bichanos. O vixe amou a meia de gatinhos que custa R$ 19,9 o par, à venda no e-commerce da Youcom (youcom.com.br).





Tempo de chuva

Quem ainda não passou perrengue nesse Inverno soteropolitano. De uma hora para outra, o tempo fecha e a chuva só cai. E quem não tem sombrinha a postos se molha mesmo. Está a fim de resolver o problema com bossa? Olhos abertos para essa fofura da Imaginarium (loja.imaginarium.com.br) em formato de coração. Preço: R$ 139,9.





O queridinho

A famosa brand Prada lançou a tendência e o mundo caiu de amores pelo mocassim tratorado, calçado perfeito para quebrar o romantismo de qualquer look. Quer um modelo para chamar de seu com essa pegada, mas com aquele precinho amigo do bolso? Então, vale conferir o achado da Dafiti (dafiti.com.br) que custa R$ 69,99 da marca Dubuy.





Hit teen

A saia cargo já está na lista das adolescentes fashionistas de plantão, que criam produções urbanas usando a peça. Dica de stylist: combine a sua com uma bota coturno. Onde achar? Nas lojas da C&A (cea.com.br). Custa R$ 99,9.

Urbano

Um sutiã estilizado. Essa é a ideia genial deste achadinho descoberto na loja virtual Dark Mirror (darkmirror.boxloja.com). Esse curinga fica incrível com qualquer look mais esportivo. Experimenta utilizá-lo com uma calça jogger ou cargo. Leve para casa por R$ 140.