Nova linha de ônibus ligará Vale do Canela à Lapa a partir de segunda (14)

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) criou uma nova linha para atender os usuários que circulam pela região do Vale do Canela. A 0138-01 – Lapa x Garibaldi/Ondina vai substituir a 0139 – Lapa x Campo Grande/Praça da Sé, que havia sido suspensa durante a pandemia. A nova linha começará a operar a partir da próxima segunda-feira (14) e, com o itinerário encurtado, vai deixar a viagem mais rápida.

Com isso, no sentido Vale do Canela, a linha passará pela Avenida Vale do Tororó, Praça Doutor João Mangabeira, Avenida Vasco da Gama, Avenida Anita Garibaldi, Praça Lord Cochrane e Avenida Reitor Miguel Calmon. Já em direção à Lapa, os ônibus farão o retorno sob o viaduto Mãe Menininha de Gantois e seguirão pela Avenida Reitor Miguel Calmon, retorno no Viaduto dos Reis Católicos, Avenida Centenário e Avenida Vale do Tororó.

A 0138-01 funcionará, neste primeiro momento, apenas em dias úteis e, se for necessário, poderá ter sua operação ampliada também para os finais de semana. A linha fará 37 viagens diárias, com intervalos médios de 25 minutos entre um ônibus e outro.