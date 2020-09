Nova ponte sobre o Rio São Francisco ligará Xique-Xique a Barra

As obras da nova ponte sobre o Rio São Francisco, na cidade de Barra, foram vistoriadas nesta sexta-feira (18) pelo governador Rui Costa, em viagem pela região. Batizado de Ponte do Feijão, o equipamento fará ligação com a cidade de Xique-Xique. O investimento é de R$ 133 milhões, verba inteiramente do governo.

A previsão é que a ponte seja finalizada no segundo semestre do ano que vem. Ela deve servir de importante ligação entre a região Oeste e o restado do estado. A ponte tem 1 km de extensão e 15m de largura e faz parte do projeto de recuperação do sistema viário da BA-052.

Rui destacou a importância da ponte, que vai reduzir o tempo de percurso entre as duas cidades, de carro, de 20 para menos de dois minutos. “Aqui temos uma obra, com recurso 100% do Estado, muito simbólica, já que se trata de uma ponte sobre o rio São Francisco, o nosso Velho Chico. Além de integrar as cidades, este equipamento permite a ligação entre a região de Irecê com o oeste da Bahia”, diz.

O governo estima que cerca de 2,5 milhões de habitantes serão beneficiados com a obra. A expectativa é que ela ajude no desenvolvimento do agronegócio, turismo e também no setor de geração de energia eólica. Os serviços no equipamento geram 220 empregos diretos e 45 indiretos.

(Foto: Divulgação)

Viagem 600

Antes de Barra, o governador esteve no município de Ibititá, onde alcançou a marca de 600 viagens durante sua gestão. Lá, ele entregou a recuperação de 58 quilômetros da BA-148, no trecho entre Irecê e Barra do Mendes, passando pelas cidades de Ibipeba e Ibititá. A obra beneficia cerca de 250 mil habitantes da região.

Ele ainda passará por Itaguaçu, onde vai entregar as obras de pavimentação da rodovia BA-438, investimento de R$ 2,2 milhões. O trecho contemplado é de 5,8 km, entre a sede da cidade e o entrocamento com a BA-052.