Nova prefeita toma posse após morte de Herzem Gusmão em Vitória da Conquista

A nova prefeita de Vitória da Conquista, Sheila Lemos (DEM), tomou posse na manhã desta segunda-feira (22). Ela era vice de Herzem Gusmão (DEM) que morreu na semana passada por complicações causadas pela covid-19. Essa será a primeira vez que o município terá uma mulher à frente do Executivo.

A cerimônia de posse aconteceu na Câmara Municipal de Vitória da Conquista e foi transmitida pelas redes sociais. Os 21 vereadores, e 20 secretários e representantes de entidades públicas marcaram presença, além dos assessores, familiares, trabalhadores do cerimonial e profissionais de imprensa. O auditório ficou lotado.

Prefeita prometeu continuar combatendo a pandemia (Foto: divulgação/ PMVC)

Sheila já estava exercendo o cargo de prefeita desde janeiro, porque Herzem foi internado em dezembro e no dia da posse ainda estava passando por tratamento contra a covid. Agora, ela assumiu o cargo em definitivo.

A nova prefeita é empresária e até antes da eleição comandava a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Vitória da Conquista. A família Lemos tem tradição na política. A mãe dela, Irma Lemos, foi vice-prefeita de Herzem no primeiro mandato do político e vereadora por diversos mandatos.

O evento desta segunda-feira começou com um pedido para que as pessoas presentes mantivessem o afastamento, por conta do risco de transmissão do coronavírus, e todos os presentes usaram máscara.

O presidente da Câmara Municipal, Luis Carlos Dudé (MDB), conduziu o juramento da nova prefeita. Sheila prometeu obedecer às leis, promover o bem geral dos moradores de Vitória da Conquista, e exercer o cargo respeitando a democracia e os princípios previstos na Constituição Federal para a administração pública. Às 10h47, ela assinou o termo de posse para o mandato de 2021-2024.

Sheila toma posse do cargo de prefeita (Foto: divulgação/ PMVC)

Discurso

Ela começou o discurso cumprimentando a família de Herzem Gusmão e desejando orações para o colega de chapa. Destacou que 323 pessoas já morreram no Município vítimas da covid-19, que a gestão atual aposta na vacina como a principal ferramenta na luta contra o coronavírus, e que, depois de Salvador, a cidade foi a que mais vacinou a população na Bahia.

“Meu objetivo era governar ao lado dele [Herzem], trabalhar junto com ele para o desenvolvimento de nossa Vitória da Conquista. Deus, entretanto, tem os seus desígnios. Com a partida precoce de Herzem tenho a missão de conduzir os rumos de nossa cidade sobre a proteção divina e com apoio do nosso povo. Digo a todos os conquistenses que o trabalho vai continuar. Vou me empenar em honrar todos os compromissos assumidos na campanha eleitoral, e vamos continuar trabalhando em prol da nossa gente”, disse.

A nova prefeita citou obras realizadas ou em andamento como drenagem, pavimentação, requalificação de estradas, reforma de estádio de esporte, e reflorestamento. Disse que vai se empenhar para conseguir benefícios para os agricultores junto aos bancos, e que terá diálogo permanente com a Câmara de Vereadores.

Ao afirmar que “lugar de mulher também é na política”, Sheila foi aplaudida. Ela encerrou agradecendo os ensinamentos de Herzem e prometendo trabalhar ativamente ao lado dos 9 mil servidores da prefeitura. Com 341 mil habitantes, Vitória da Conquista é a maior cidade do Sudoeste baiano e o terceiro maior colégio eleitoral do Estado.

Por conta da morte de Herzem e da posse de Sheila, o município ficou sem vice-prefeito. Caberá ao presidente da Câmara subsitituir a chefe do Executivo quando ela estiver ausente.

Sheila e a mãe dela, a ex-vereadora Irma Lemos (Foto: divulgação/ PMVC)

Empresária

Ana Sheila Lemos Andrade tem 48 anos, é empresária, divorciada e mãe de duas filhas. Formada em Administração pela Faculdade Juvêncio Terra e pós-graduada em Gestão Empresarial e Marketing em Varejo. Ela trabalhou em um pequeno comércio dos pais, foi atendente do Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) e assessora parlamentar na Câmara Municipal.

Sheila Lemos e a mãe dela, a ex-vereadora Irma Lemos, foram fundadoras do Movimento das Donas de Casa de Vitória da Conquista, organização que oferece cursos profissionalizantes para essas mulheres. Em 2015, foi eleita vice-presidente da Câmara Dirigente dos Lojistas (CDL) do município e, em 2017, presidente da instituição.

Em 2020, ela foi eleita como vice-prefeita na chapa de Herzem Gusmão, assumindo o lugar da mãe dela que foi vice no primeiro mandato. O prefeito teve 54% dos votos, sendo escolhido por 97.364 conquistenses para o segundo mandato. Mas como ele foi internado em dezembro quem tomou posse no dia 1º de janeiro de 2021 foi Sheila. No discurso, ela foi breve e pediu orações pela vida do prefeito. Uma semana depois, no dia 8 de janeiro, Herzem tomou posse virtual, ainda na UTI.

O projeto de tecnologia para geração de empregos foi o lema da campanha vitoriosa nas últimas eleições. Herzem e Sheila prometeram um foco em planejamento, desburocratização e melhoria no ambiente de negócios. Já para incentivar atividades industriais, a administração prometeu investir em planos de tecnologia e inovação - a exemplo do Parque Tecnológico da Cidade.

Todos os 21 vereadores participaram da cerimônia (Foto: divulgação/ PMVC)

Morte

Herzem Gusmão tinha 72 anos e venceu uma eleição apertada para o segundo mandato. Ele foi diagnosticado com Covid-19 em 7 de dezembro. Pouco mais de uma semana depois, foi internado no Hospital Samur, em Conquista, com complicações pulmonares causadas pela doença, e posteriormente transferido para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

O prefeito de Conquista tinha apresentado melhora no quadro clínico no começo de março, chegando inclusive a deixar o leito de Terapia Intensiva, mas no dia 6, um sábado, ele retornou. As notícias depois disso foram de sucessivas pioras no quadro clínico, até a morte na quinta-feira (18).

Herzem tomou posse na UTI (Foto: reprodução)

O velório aconteceu no sábado (20), no bairro da Boa Vista, e o trânsito de veículos foi interditado. Porém, uma multidão tomou conta do trajeto do cortejo fúnebre antes de chegar ao local.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal escoltaram o caixão e fizeram um cordão de isolamento na entrada do velório. O enterro do corpo do prefeito aconteceu no jazigo da família Gusmão, no Cemitério da Saudade. O acesso ao local foi restrito à família.