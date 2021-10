Nova UBS de Vila Matos é inaugurada no Rio Vermelho

Quando precisar ir ao médico clínico, dentista ou ginecologista, ou quando precisar tratar problemas como hipertensão, diabetes ou fazer o pré-natal os moradores da Vila Matos e demais regiões do Rio Vermelho não precisarão mais se deslocar para lugares distante. Nesta quinta-feira (21), a prefeitura, junto com o Governo do Estado e o Governo Federal, inaugurou uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) que vai oferecer esses e outros tipos de atendimentos.

A capacidade é para atender até 250 pessoas por dia, de recém-nascidos até idosos, e o investimento foi de R$ 3,3 milhões. O prefeito, Bruno Reis, disse que a prefeitura investiu cerca de R$ 1 milhão na nova unidade e destacou os avanços dos últimos anos.

“Essa é uma importante unidade que vai atender moradores da Vila Matos e de toda essa região. O objetivo é seguir ampliando a atenção primária. Quando chegamos na prefeitura, há oito anos, tínhamos 18% e já superamos os 60% de cobertura. No ano passado entregamos diversas unidades e as equipes foram habilitadas pelo Governo Federal. Com isso, nós vamos ampliando a nossa oferta de saúde na cidade”, disse.

São cinco consultórios distribuídos em dois pavimentos. A UBS Vila Matos conta também com salas de vacina, curativo e administrativa, além de banheiros.Serão oferecidos serviços de áreas consideradas prioritárias na Atenção Primária à Saúde, como programas de pré-natal, hipertensão, diabetes, controle da tuberculose, hanseníase e doença falciforme, com ênfase em Saúde da Criança; Saúde do Adolescente; Saúde da Mulher; Saúde do Homem; Saúde do Adulto; Saúde do Idoso e Saúde Bucal.

Serviços complementares, como curativo, coleta de material para exames laboratoriais, vacinação, marcação de consulta para outras especialidades e outros exames também são ofertados no local, assim como dispensação de medicamentos básicos e confecção do Cartão SUS (2ª via).

O prédio onde a UBS foi instalada pertence ao Governo do Estado e foi cedido ao Município pelo período de 50 anos. A estrutura ocupa uma área de 23 mil m² e já foi sede do Centro de Referência do Adolescente Isabel Souto (Cradis) e da Fundação da Criança e do Adolescente (Fundac). A secretária estadual de Saúde em exercício, Tereza Paim, destacou a importância do serviço.

“A atenção primeira é que faz com que a assistência chegue mais perto das pessoas. Quando o governador fez o termo de sessão desse imóvel, no valor de R$ 924 mil, foi com a certeza de que as portas estariam abertas para a população para que a assistência chegasse mais próximo dela. Essa unidade faz parte de um advento de mais de R$ 50 milhões investidos em unidades básicas de atendimento. Aqui começa a saúde. O agente comunitário que conhece cada rua e cada bairro que ele trabalha tem a noção e a viabilidade de transformar a vida das pessoas”, afirmou.

A unidade contará com a atuação de equipes multiprofissionais compostas por médico clínico, ginecologista, pediatra, enfermeiro, dentista, nutricionista, técnico de enfermagem, auxiliar/técnico de saúde bucal, com atendimento prestado na própria unidade de saúde, em domicílio, quando necessário, ou em outros equipamentos sociais da comunidade. Isso permitirá que as ações de saúde se aproximem do cotidiano da comunidade, com demandas que podem e devem ser resolvidas pela Atenção Primária.

O Governo Federal foi responsável pelo recurso que permitiu a construção da UBS. O secretário nacional de Atenção Primária, Rafael Parente, participou da inauguração e anunciou mais investimentos no setor.

"Olhamos o mérito do projeto e a necessidade da população. Esperamos que os serviços sejam implantados em tempo hábil. Nossa intenção é, até o fim deste ano, otimizar a oferta de serviços, contratando e disponibilizando mais profissionais clínicos, ginecologistas e residentes para as unidades básicas de saúde de todo o país", afirmou Parente.

O secretário municipal de Saúde, Léo Prates, também participou da solenidade, destacou a importância da união entre as diferentes esferas do poder público para melhorar a vida da população e reforçou o apelo para que as pessoas procurem os postos para se imunizar contra a covid-19. Sãos mais de 140 mil soteropolitanos atrasados.