Nova Unidade de Saúde da Família é inaugurada no Resgate

Uma nova Unidade de Saúde da Família foi inaugurada nesta sexta-feira (4) no Resgate pelo prefeito ACM Neto. Com quatro equipes de saúde da família e quatro de saúde bucal, o local tem doze consultórios e capacidade para atender 650 pessoas por dia. O investimento foi de cerca de R$ 1,3 milhão.

Durante o evento, Neto lembrou que o posto de saúde era uma reivindicação antiga da comunidade. "Ela foi construída a partir da percepção de ampliar unidades de atenção básica em locais como o Resgate, onde pessoas só tinham duas alternativas: ou pagavam um atendimento de saúde particular ou teriam que sair do bairro para procurar atendimento em outros locais. Por isso, é compreendo essa necessidades dos moradores daqui que abrimos mais essa unidade para oferecer atendimento de qualidade e acessível para quem mora aqui perto", disse.

O posto terá uma sala só para vacinação, além de uma farmácia. "Os moradores vão ter acesso à vacina aqui mesmo", afirmou. "E todo trabalho de dispensa de medicamentos será feito por aqui", ressaltou. O trabalho de acompanhamento à distância da saúde da família também será feito pelo posto, a partir do programa Salvador Protege.

"Quero lembrar da importância do Salvador Protege que propicia um atendimento e um acompanhamento remoto do estado de saúde dos pacientes. A iniciativa começou na pandemia e vai continuar existindo para antecipar o atendimento e prevenir problemas mais graves", disse o prefeito.

O prefeito destacou o crescimento da rede de cobertura básica de saúde como um dos principais pontos de sua gestão. "O maior legado que vamos deixar pra Salvador é a expansão extraordinária da cobertura de atenção básica na cidade. Éramos os últimos no ranking de cobertura e, agora, estamos em sexto lugar. Pretendemos chegar em 60% de cobertura, que é um feito extraordinário. O trabalho de prevenção e a tentativa de se antencipar aos estágios mais graves de doença vai mudar pra muito melhor o sistema de saúde da nossa cidade", afirmou.

Para Léo Prates, o aumento progressivo do número de unidades de saúde da família é fundamental."Nós saímos do último lugar no ranking de unidades de saúde de família para a sexta posição. Um feito e tanto para nossa gestão. A atenção básica é fundamental porque é onde começa tudo. Com essas unidades, é possível fazer o atendimento mais rápido e prevenir o agravamento das doenças nos cidadãos. Algo que é fundamental para o apoio de unidades de atendimento de média e alta complexidade", declarou.

Neto abriu o evento lembrando o avô, ACM, que hoje completaria 93 anos. "Estava em uma missa em homenagem ao meu saudoso avô. Enquanto ACM estava entre nós, era um dia marcante para toda nossa família. Dia de muita alegria e celebração. Ele nos deixou já faz 13 anos, mas seu legado e sua marca continuam vivos na cidade do Salvador e no estado da Bahia. Tenho muito orgulho de sua história, de ter o nome dele e, mais do que isso, alegria de poder trabalhar pela cidade assim como ele fez. Ele, ao longo de toda sua vida e de todas as passagens por diversos cargos públicos, ACM colocou a Bahia em primeiro lugar. Sempre cuidou desta terra de forma genuína. Aqui, quero, com as primeiras palavras, homenagear o meu avô", disse.