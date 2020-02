Nova unidade de saúde de Cajazeiras atenderá 460 pacientes por dia

Foi inaugurada sexta-feira (14) a Unidade Básica de Saúde (UBS) Cajazeiras, situada na localidade de Jaguaripe. O espaço, que começará a realizar atendimentos nesta segunda-feira (17), tem capacidade para receber 460 pacientes por dia.

A inauguração contou com as presenças do prefeito ACM Neto e do governador Rui Costa. A Prefeitura, que administrará o novo equipamento, vai investir cerca de R$ 2 milhões por ano na unidade.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), já são nove unidades de atenção básica no Distrito Sanitário de Cajazeiras, totalizando um aumento de 21,4% na cobertura de saúde na região. A comparação foi feita com o ano de 2012, antes de ser iniciada a gestão da atual prefeitura. Hoje, a cobertura é de 58%.

Na solenidade, Neto garantiu que a meta da prefeitura é chegar em 72% de cobertura básica até o final do ano. “Vamos assumir a gestão desse equipamento para assegurar o funcionamento de três equipes de saúde da família e três equipes de saúde bucal. Isso significa um trabalho de prevenção. É um investimento que, no futuro, vai significar muito menos problema na saúde pública de Salvador”, afirmou o prefeito.

(Foto: Valter Pontes/Secom)

Já Rui Costa destacou a importância do trabalho conjunto entre governo e prefeitura para a atenção básica. Segundo ele, foram R$ 2,5 milhões investidos na construção da nova unidade para atender a região de Cajazeiras.

“Mais uma Unidade Básica de Saúde que construímos e vamos entregar ao município de Salvador. A partir de hoje, a prefeitura coloca para funcionar, para atender a comunidade da região de Cajazeiras. Nós vamos ampliando, num trabalho conjunto, a atenção básica na cidade. Digo sempre que a melhor política de saúde é aquela que cuida das pessoas, que faz atenção básica e prevenção. E é isso que estamos fazendo aqui”, explicou o governador.

Estrutura

Os profissionais que atuarão na unidade UBS Cajazeiras são médicos generalistas, cirurgião-dentista, auxiliar de saúde bucal, enfermeiros e agentes comunitários de saúde, além do corpo administrativo.

Serão ofertados serviços de saúde ,com foco principal na atenção primária, através dos programas de pré-natal, hipertensão, diabetes, controle da tuberculose, hanseníase e doença falciforme para crianças, adultos e idosos. Além disso, serão disponibilizados serviços de curativo, coleta de material para exames laboratoriais, vacina, marcação de consultas e dispensa de medicamentos.

Também presentes na inauguração, os secretários de saúde do estado (Sesab), Fábio Villas Boas, e do município (SMS), Leo Prates, destacaram a entrega da obra como parte de um dos estágios mais importantes da saúde familiar: a prevenção.

“Essa é uma UBS de grande porte. Com essa entrega, nós conseguimos ampliar a cobertura de saúde da família de Salvador, que ainda é muito distante do que a cidade precisa”, garantiu Villas Boas.

“A cobertura passa para 58% e nossa expectativa é passar dos 70% até o fim do ano. Isso é muito importante para a cidade, mostra o esforço que a prefeitura fez para conseguir assistir a população”, ressaltou Prates.

Quem sai ganhando com a união entre prefeitura e governo é a população de Cajazeiras. Moradora de Jaguaripe, a aposentada Isabel Cristina da Silva, 58 anos, lembra que a unidade era uma demanda antiga da comunidade.

“Isso faz com que coisas melhores venham para a nossa região, como é o caso dessa UBS e toda a área de saúde. Achei ótimo ter o prefeito e o governador aqui no bairro, mostra que estão trabalhando juntos pela saúde da população. Aqui era um terreno baldio, só servia para juntar lixo. Além de resolver isso, vai ajudar nos problemas de saúde da comunidade”, disse a moradora.

Edna acompanhou a cerimônia de inauguração com dois de seus quatro filhos

(Foto: Eduardo Dias/CORREIO)

Também moradora do bairro, a diarista Edna Soares, 41, disse que a nova UBS vai facilitar a vida dos moradores quando precisarem de exames e atendimentos médicos.

“Quando precisávamos de médico, a gente tinha que ir para outros bairros, como Águas Claras, era longe. Nós pedíamos esse posto aqui há muito tempo, fizemos muitos abaixo-assinados, até que conseguimos. É uma realização para todos nós. Tenho quatro filhos e agora tenho um local perto para conseguir atendimentos para eles”, disse.

* Com superbvisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier