Nova unidade de saúde de Itapuã vai atender 650 pessoas por dia

Os moradores do bairro de Itapuã, em Salvador, receberam uma nova Unidade de Saúde da Família (USF), nesta quinta-feira (29). Ela vai oferecer pré-natal, e acompanhamento de casos de diabetes, hipertensão, tuberculose, entre outros procedimentos médicos. A unidade tem capacidade para 650 atendimentos por dia, e vai atender aos 16 mil moradores da região.

Para as pessoas que vivem no bairro a construção da unidade foi um alívio. Elas contaram que o posto de saúde mais próximo fica no bairro do Coqueirinho, o que exigia algumas hora de caminhada ou a necessidade de arcar com os custos do transporte público.

O prefeito ACM Neto fez a entrega oficial o espaço e destacou o trabalho desenvolvido pela Prefeitura na saúde básica durante a pandemia. "Foi um ano difícil, atípico. Ainda assim, não descuidamos da necessária ampliação da atenção básica da nossa capital. Ao contrário, aproveitamos para incorporar as bases da nossa estratégia de enfrentamento à covid-19, especialmente com a implantação do programa Salvador Protege", disse.

Neto afirmou que a cobertura da atenção básica em Salvador está, atualmente, em 56% e comparou com os 18% que encontrou no início da gestão, em 2013.

"Quando a gente chegou muitos postos estavam construídos, mas sem médicos para atender a população. Então o trabalho foi de recuperar a nossa rede. Posso dizer hoje que todos eles foram reformados ou reconstruídos. Todos, 100%. Não faltou um", contou, destacando que mais de 5 mil profissionais foram contratados para atender a rede.

A nova USF terá quatro equipes de saúde bucal e quatro equipes de saúde da família. Serão 37 profissionais, entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. O prédio tem três pavimentos, e fica em uma área residencial do KM 17, na Rua Edmundo Spínola.

O secretário municipal de Saúde, Léo Prates, contou que existem 359 profissionais atuando na saúde da família em Salvador, e que no começo da gestão eram 104, ao todo. Ele destacou o cuidado com o sorriso da população.

“Fizemos um esforço expressivo para o crescimento do atendimento em saúde bucal e acho que isso é reflexo de uma gestão que se preocupa com a vida das pessoas, e os atendimentos odontológicos que tiveram queda durante a pandemia estão avançando novamente. Acredito que essa infraestrutura de profissionais que colocamos na rede tem dado uma resposta grande”, afirmou.

A USF do KM 17 é a 15ª unidade desse tipo inaugurada em Salvador, na atual gestão. Na região de Itapuã também foram inauguradas duas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e outra unidade voltada para o atendimento de urgência e emergência.