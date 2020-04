Novas regras entram em vigor e supermercados começam a ser fiscalizados

Começaram a valer nesta sexta-feira (17) as medidas restritivas nos supermercados de Salvador. Para verificar se os centros de compras estão cumprindo à risca o decreto da prefeitura de Salvador, houve uma fiscalização em 25 estabelecimentos.

Durante toda a manhã, fiscais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) e agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) foram aos supermercados e, até então, nenhum descumpriu as ordens, não havendo nenhum registro de irregularidade.

“Estamos reforçando o que está determinado pelo decreto para que os estabelecimentos não deixem de cumprir, inclusive os pequenos detalhes. Sabemos que é um desafio muito grande, principalmente para os mercados, de controlar a entrada das pessoas. Por isso, estamos fazendo um trabalho de orientação para que nenhum ponto do decreto seja descumprido”, explicou o diretor de Fiscalização da Sedur, Átila Brandão Júnior.

O decreto é válido para os supermercados com tamanho superior a 200m², que precisarão limitar o acesso de clientes ao seu espaço garantindo a proporção de 9m² por pessoa. A lotação máxima para cada estabelecimento, então, será determinada de acordo com sua área total.

Além disso, os estabelecimentos precisarão reduzir a quantidade de vagas oferecidas em seus estacionamentos para 50% da capacidade total. O acesso aos mercados será limitado a uma pessoa por veículo e por família, com exceção de pessoas transportadas - que usem táxi ou carro de aplicativo para chegar ao centro de compras -; idosos (maiores de 60 anos), ou pessoas imunossuprimidas, quando será permitido duas pessoas por veículo ou família

Enquanto aguardava a vez para entrar em um hipermercado na Avenida ACM, o engenheiro Nelson Barbosa, 36 anos, comentou sobre as medidas e se disse favorável ao novo decreto.

“Com certeza, são ações válidas para nos proteger. Me sinto bem mais seguro. Acho que se a população tiver um pouquinho mais de paciência e atender aos pedidos das autoridades, passaremos por isso logo, logo”, ressaltou.

Balanço

Desde o início da da pandemia em Salvador, no mês de março, a prefeitura adotou uma série de medidas, como fechamento de shoppings, academias, cinemas, campos de futebo, praias, lojas, suspensão de aulas, etc.

Do dia 18 de março até esta quinta-feira (16), quando as primeiras medidas entraram em vigor, até hoje, a Sedur realizou 8.853 vistorias em estabelecimentos, para monitorar o cumprimento das medidas de prevenção e controle do coronavírus. As operações contam com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) e Polícia Militar da Bahia (PM-BA). Nesse período, foram interditados 662 estabelecimentos comerciais e feitas 78 cassações de alvará.

Dos estabelecimentos, foram vistoriados 5.469 bares e restaurantes, 557 academias, 508 instituições de ensinos (faculdades, cursos, escolas, creche), 264 templos religiosos, 33 casas de eventos, três cinemas, um parque infantil, três clubes sociais, 112 shoppings/centros comerciais, 21 call centers , 35 obras, 1.020 clínicas de estética, salão de beleza e barbearia e 28 supermercados.

Também foram alvos da fiscalização 204 lojas em comércio de rua, com área superior a 200 metros quadrados, 39 quadras e campos de futebol, 66 barracas de chapa, 101 agências bancárias, oito comércios de peixe, seis casas lotéricas, nove veículos com atividade sonora, dez aglomerações de pessoas, um caça níquel, dois food trucks e uma sauna.