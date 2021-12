Nove escolas serão demolidas e reconstruídas em Salvador

Foi com olhos lacrimejados que o diretor da Escola Municipal Elysio Athayde, Hamilton Sousa, assistiu ao início da demolição da unidade, nesta quarta-feira (15). A escola fica em Cajazeiras V e faz parte de um conjunto de nove estruturas que serão demolidas e reconstruídas pela prefeitura. A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito Bruno Reis pouco antes do início da demolição.

Além das noves derrubadas, haverá a construção da Escola Municipal Sol Nascente, na Ceasa. Essas dez unidades representam investimentos de R$ 90 milhões, em 2022, e serão responsáveis por ampliar em 2 mil o número de vagas na rede. O diretor Hamilton contou que a antiga estrutura apresentava uma série de falhas.

“Havia infiltração e goteiras. As salas eram pouco ventiladas e não temos quadra de esportes, então, os estudantes precisavam fazer as atividades físicas no sol. Enquanto o prefeito falava, passou um filme na minha cabeça, dos momentos de alegria que passamos nessa unidade e de necessidades, que agora serão atendidas”, afirmou. Ele está há 4 anos no comando da escola e tem 22 anos na rede de educação.

A estimativa é de que as obras durem cerca de um ano. Até a semana passada havia aula no local. Agora, os cerca de 980 alunos e 50 professores foram transferidos para um prédio onde funcionava uma escola particular, no mesmo bairro, enquanto durarem as obras.

Assinatura da ordem de serviço aconteceu no local da obra (Foto: Valter Pontes/ Secom)

O prefeito fez um balanço das entregas. Disse que foram 11 novas escolas, em 2021, e que outras cinco estão passando por reforma nesse momento. Juntas, elas representam 80 milhões em investimentos.

"Além disso, vamos reformar e ampliar mais 128 novas unidades, ao custo de R$110 milhões. Ainda nesta semana iniciaremos a construção de uma escola municipal, em parceria com a Associação dos Amigos dos Autistas (AMA-BA), no Curralinho, no valor de R$13 milhões, com recursos federais", afirmou Bruno.

Depois que estiver pronta, a nova Escola Municipal Elysio Athayde terá cerca de 3,2 mil m² e passará de oito para 24 salas, ampliando a capacidade de 680 para cerca de 1,6 mil alunos. O investimento é de R$11 milhões.

A unidade terá acolhimento, diretoria, secretaria, coordenação, sala de professores, copa, depósito de material didático, cozinha, triagem, depósito de merenda, área de serviço, refeitório, áreas de recreio coberto e descoberto, parque infantil, quadra poliesportiva coberta, sala multiuso/auditório, sala de leitura, sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE), vestiários, elevador, estacionamento, casa de gás, casa de lixo, área técnica, sanitários, entre outros ambientes.

Além dessa obra, serão reconstruídas as escolas municipais Professor Milton Santos (Valéria), Anfilófio de Carvalho (Periperi), Alfredo Amorim (Ribeira), Visconde de Cairu (Paripe) e Nossa Senhora dos Anjos (Brotas) e os Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) Baronesa de Sauípe (Ribeira), CSU Major Cosme de Farias (Luís Anselmo) e Eliezer Audíface (Luís Anselmo). Essas unidades apresentam problemas estruturais, de instalações elétricas e hidráulicas, excesso de calor, infiltrações e falta de acessibilidade, entre outros.