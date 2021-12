Nove pontes danificadas pela chuva são monitoradas; 50 rodovias foram atingidas

Nove pontes e pontilhões em sete diferentes regiões do estado afetadas pelas chuvas do mês de dezembro, além das rodovias, estão sendo monitoradas. Segundo a Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra), os trechos são importantes vias de acesso às cidades e distritos e foram danificados por conta do rompimento de aterro ou por ter cedido um dos encontros.

Estão sendo monitoradas as pontes sobre o Rio Água Piranga; da Urissangas; de acesso à Itapitanga; sobre o Rio Cipó; entre Inhobim e Encruzilhada; no acesso ao distrito de Guaibim; entre o distrito de Itaibó, em Jequié, e Baixa Alegre; de acesso à Prado; entre os distritos de Ventania e Caiubi, em Itapebi. O tráfego foi liberado em alguns locais e outros somente serão retomados após a execução de serviços.

A Seinfra registrou mais uma ocorrência nova no oeste baiano na manhã desta sexta-feira (31), aumentando para um total de 50 pontos monitorados pelo órgão. A BA-225, da BA-135, próximo ao distrito de Pipiri, em Formosa do Rio Preto, até a divisa entre Bahia e Tocantins, apresentou erosões no bordo da pista entre os KMs 40 e 50. A equipe técnica do órgão realiza um levantamento para verificar as intervenções necessárias. O fluxo de veículos está normal na rodovia.

Rodovias baianas afetadas pelas fortes chuvas deste mês de dezembro:

Oeste

1 - BA-225, da BA-135, próximo ao distrito de Pipiri, em Formoso do Rio Preto, até a divisa entre Bahia e Tocantins - A rodovia apresentou erosões no bordo da pista entre os KM 40 e 50. A equipe técnica da Seinfra está realizando um levantamento para verificar as intervenções necessárias. A passagem de veículos no trecho está normal.

2 - Ponte sobre o Rio Água Piranga, na BA-449 - A ponte localizada em Cotegipe, na ligação entre a sede municipal e o distrito de Jupaguá, foi interditada devido a um dos encontros da ponte ter cedido durante as fortes chuvas desta semana.

3 - BA-465, que liga Cotegipe à Missão do Aricobé - A pista apresenta alguns pontos que romperam devido ao acumulo de água das chuvas a partir do KM 5 saindo de Cotegipe em direção à Missão do Aricobé.

4 - BA-465, de Cotegipe até Missão do Aricobé - O grande volume de água sobre a rodovia causou rompimento da pista. O trânsito de veículos está interrompido. Um levantamento para verificar as intervenções necessárias está sendo realizado pela equipe técnica da Seinfra.

5 - BA-447, de Barreiras até Angical - A circulação de veículos no trecho próximo à localidade de Gameleira está em meia pista por conta de erosões às margens da rodovia. Os serviços emergências no local estão sendo realizados.

7, que liga Barreiras à Angical - A passagem de veículos na rodovia já foi retomada com a redução do nível da água sobre a via. O motorista deve ter muita atenção ao trafegar pela via.

7 - BA-172, entre São Félix do Coribe e Jaborandi - A Seinfra monitora a rodovia por causa do grande volume de água ter invadido parte da pista. A passagem de automóveis no local está normal.

8 - BA-465, que liga Angical à Missão do Aricobé - A pista rompeu e a ponte da Urissangas cedeu neste trecho. O tráfego está interrompido e a equipe técnica da Seinfra realiza um levantamento para verificar as intervenções necessárias.





Litoral Sul

9 - Ponte de acesso à Itapitanga - Uma inspeção na ponte de acesso à Itapitanga, na BA-651, foi realizada ontem (30) após o rompimento do muro de contenção. O equipamento permanecerá interditado por tempo indeterminado. O tráfego de veículos só será retomado após a obra de recuperação estrutural, o qual o projeto será elaborado. Para chegar ao município, o motorista deve utilizar o caminho passando pelos distritos de Itamotinga e Cafundó, na BA-972, ou pela BR-030, na região de Aurelino Leal.

10 - BA-651, de Coaraci até Itapitanga - O tráfego de veículos leves na rodovia já foi liberado na quarta-feira (29) após a construção de um desvio provisório por conta de rompimento da pista. Os serviços emergenciais para permitir o tráfego de veículos pesados na rodovia serão retomados na próxima semana.

11 - BA-972, em Coaraci, entre a sede municipal e os distritos de Itamotinga e Cafundó - Os condutores de carros e motos devem dirigir com atenção devido às condições de trafegabilidade da rodovia afetada pela chuva. Os serviços emergenciais estão sendo realizados para permitir o fluxo de veículos pesados.

12 - BA-001, em Canavieiras - A rodovia apresenta erosões no bordo da pista em dois pontos, que são após o KM 18 e próximo à ponte sobre o Rio Cipó, na segunda-feira (27). O tráfego de veículos leves está em meia pista e encontra-se interrompido para ônibus e caminhões apesar da redução do nível de água do rio. A Seinfra realiza o monitoramento para avaliar a liberação total do fluxo de automóveis na via.

13 - BA-654, que liga Taboquinhas à Itacaré - A passagem de veículos na BA-654, que liga Taboquinhas à Itacaré, já foi liberada. O tráfego havia sido interrompido na semana passada por conta do volume de água no Rio de Contas.

14 - BR-415, de Ilhéus até Itabuna - O fluxo na rodovia foi retomado após a redução do nível de água do Rio Cachoeira.

15 - BR-415, entre Itabuna e Floresta Azul - O fluxo na rodovia foi retomado após a redução do nível de água do Rio Cachoeira.

16 - BA-262, de Itajuípe até Coaraci - O fluxo na rodovia foi retomado após a redução do nível de água do Rio Almada.

17 - Acesso à Floresta Azul - A empresa responsável pela manutenção fará a recuperação do aterro rompido no domingo (26).

18 - BA-120, entre Itapé e Itaju do Colônia - O tráfego de veículos de pequeno e grande porte está interrompido. As ações emergenciais para permitir a passagem de motos, carros, ônibus e caminhões na via serão programadas.

19 - BA-262, entre Ilhéus e Uruçuca - O trânsito na rodovia foi totalmente liberado após a diminuição do nível de água do Rio Almada.





Sudoeste Baiano

20 - BA-130, entre Ibicuí e o distrito de Itaiá, em Firmino Alves - Os serviços de limpeza da pista no trecho foi concluída após deslizamento de terra e a equipe técnica da Seinfra liberou o trânsito na quarta-feira (29).

21 - BA-632, do distrito de Inhobim, em Vitória da Conquista, até Encruzilhada - O tráfego de veículos de pequeno porte já foi retomado na ponte entre Inhobim e Encruzilhada nesta quinta-feira (30). A Seinfra monitora o local a fim de autorizar o retorno da circulação de ônibus e caminhões sobre o equipamento.

22 - BA-634, que liga Itambé a Ribeirão do Largo - O tráfego de veículos na rodovia foi retomado após abaixar o volume da água do Rio Pardo. A Seinfra monitora o trecho por conta do alto nível de água e a abertura das comportas da barragem do Machado, em Minas Gerais.

23 - BA-263, na região da Serra do Marçal, entre Vitória da Conquista e Itambé - O tráfego de veículos leves e pesados nos dois sentidos da rodovia será liberado na tarde desta sexta-feira (31).

24 - BA-262, de Poções até Nova Canaã - A Seinfra permanece monitorando a situação no trecho em que houve deslizamento de terra e a pista apresentou algumas fissuras. O fluxo pela via está normal.

25 - BA-130, que liga Ibicuí com Ibipitubã - O deslocamento de veículos no KM 35 da rodovia está interditado depois que o bueiro rompeu devido ao volume de água das chuvas. As intervenções emergenciais serão iniciadas nos próximos dias.

26 - BA-130, entre Firmino Alves e Itororó - Os serviços de limpeza da pista na rodovia estão sendo realizados. A circulação de veículos de pequeno e grande porte foi retomada após a vazão de água do Rio Catolé.





Baixo Sul

27 - Acesso ao distrito de Guaibim, na BA-887 - A passagem de veículos de pequeno e grande porte no acesso ao distrito de Guaibim, em Valença, já foi liberada. Na chegada de Guaibim, o tráfego está meia pista até iniciar os serviços de recuperação, que estão previstos para a próxima semana.

28 - BA-542, entre Valença e a BR-101 - O grande volume de água invadiu a pista no KM 10 da rodovia no último final de semana. A equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura no Baixo Sul acompanha a situação e o tráfego de veículos na rodovia encontra-se normal. Médio Rio de Contas

29 - BA-120, entre Gandu e Ibirataia - Houve registro de deslizamento de terra em alguns pontos da rodovia na tarde de terça-feira (28). A Seinfra realiza a limpeza da pista para garantir a trafegabilidade do trecho. O trânsito no local foi liberado no início da tarde de quarta-feira (29).

30 - BA-650, entre Ipiaú e Itagiba - Os serviços de limpeza da pista no trecho foram realizados nesta quarta-feira (29) após deslizamento de encosta por conta das chuvas. O fluxo de veículos já foi liberado.

31 - BA-558, do entroncamento da BR-330 até Itajuru, em Jequié - Erosões em dois pontos da rodovia. A Seinfra já realizou os serviços complementares. O local encontra-se sinalizado e o tráfego em meia pista.

32 - BA-549, entre o distrito de Itaibó, em Jequié, e Baixa Alegre - O trânsito no trecho foi interrompido no domingo (26) por conta de rompimento de aterro de um dos encontros da ponte. Um desvio provisório será construído na próxima semana para permitir a retomada do fluxo de veículos na via. Uma alternativa para o motorista que deseja chegar à localidade é utilizar a BA-548, que liga os entroncamentos da BR-330, próximo à Jitaúna, e da BA-549.





Velho Chico

33 - BA-161, que liga a BR-430 até Serra do Ramalho - O grande volume de água das chuvas na região neste final de semana causou erosões no bordo da pista. A Seinfra acompanha a situação. O tráfego no local está em meia pista.





Extremo Sul

34 - KM 30 da BA-284, entre Itamaraju e Jucuruçu - Os serviços de recomposição do desvio provisório no KM 30 da rodovia permitiram a liberação total do tráfego de veículos na quarta-feira (29). A equipe de conserva ainda continua fazendo os reparos na rodovia.

35 - KM 17 da BA-284, entre Itamaraju e Jucuruçu - O tráfego de veículos no desvio provisório do KM 17 da rodovia foi totalmente liberado na quarta-feira (30). O local encontra-se devidamente sinalizado. A equipe de conserva ainda continua fazendo os reparos na rodovia.

36 - BR-489, que liga Prado à Itamaraju - A circulação de motos e carros no KM 02 da rodovia está liberada. A passagem de automóveis de grande porte só será autorizada em ambos quando os reparos forem iniciados.

37 - Ponte de acesso à Prado, na BA-001 - A circulação de motos e carros sobre o equipamento já está liberada. A passagem de automóveis de grande porte só será autorizada quando os reparos forem iniciados.





Vale do Jiquiriçá

38 - BA-026, de Maracás até Pé de Serra - Algumas erosões aparecem às margens da rodovia no último final de semana. O tráfego de veículos no local está em meia pista.

39 - BA-026, entre o entroncamento da BR-116 até Brejões - Erosões e fissuras na pista em alguns segmentos. O fluxo de automóveis em meia pista nesses pontos.

40 - BA-540, entre Amargosa e Mutuípe - No KM 20 entre Amargosa e Mutuípe ocorreu um deslizamento de terra e a via pode ser interditada por questões de segurança. A Seinfra monitora a situação da rodovia.





Costa do Descobrimento

41 - BA-274, em Itapebi, entre os distritos de Ventania e Caiubi - A recomposição do aterro em um dos encontros do pontilhão, na BA-274, foi concluída pelo Consórcio da Costa do Descobrimento na quarta-feira (29).





Recôncavo

42 - BR-242, de Conceição do Almeida até São Felipe - O retorno da passagem de veículos na BR-242, entre Conceição do Almeida e São Felipe, foi autorizado pela equipe técnica da Seinfra na noite da última quarta-feira (29) após a conclusão dos serviços de recomposição da via. ]

43 - BA-001, que liga Nazaré à Bom Despacho - O tráfego no KM 41 da rodovia foi retomado nesta segunda-feira (27) após a execução de serviços emergenciais.

44 - BA-496, que liga o distrito de Sodoma, em Muniz Ferreira, com a BA-096 - A limpeza para a desobstrução da pista na rodovia já foi concluída na terça-feira (28).

45 - BA-026, entre Santo Antônio de Jesus e Amargosa - O trânsito na rodovia foi totalmente liberado no domingo (26) depois da limpeza da via após deslizamento de encosta.





Chapada Diamantina

46 - BA-245, entre a BA-142, Itaetê e Marcionílio Souza - Os serviços de reparo na BA-245, entre a BA-142, Itaetê e Marcionílio Souza, por conta de rompimento no bordo da pista já foram concluídos. A Seinfra monitora a situação da rodovia e o ponto encontra-se sinalizado.

47 - BA-046, que liga Iaçu à Itaberaba - Abriram erosões às margens da rodovia.

48 - BA-144, de Tanquinho de Lençóis até Bonito - A passagem de veículos na rodovia continua interrompida após a pista ceder. As máquinas estão sendo deslocadas pela empresa responsável pela manutenção a fim de começar os reparos necessários.

49 - BA-148, entre Rio de Contas e Livramento de Nossa Senhora - A pista apresentou fissuras. O tráfego permanece normal e a Seinfra monitora a situação da via.

50 - BA-225, de Presidente Dutra até Uibaí - Os serviços de recomposição no trecho já foram iniciados. A Seinfra acionou a Polícia Rodovia Estadual (PRE) a fim de bloquear o fluxo de ônibus e caminhões no trecho.