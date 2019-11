Novembro Azul: Federação terá mutirão de exames e consultas

O bairro da Federação receberá três dias de mutirão gratuito do Novembro Azul. O atendimento acontecerá na quinta (21), sexta (22) e sábado (23), das 8h às 17h, na Paróquia São Brás (Rua São Brás, 812).

No local, unidades móveis vão oferecer consultas de clínica médica, urologia, cardiologia, pediatria, nutrição, odontologia e enfermagem. Também serão realizados exames de PSA (Antígeno Prostático Específico), mamografia, eletrocardiograma, raios x e ultrassonografia (para estes dois últimos, é necessário levar requisição médica).

Além disso, haverá palestras informativas sobre saúde da próstata, hábitos saudáveis, fatores de risco e estratégias de prevenção, além de uma roda de conversa sobre a Lei Maria da Penha.

Bairros beneficiados

Podem ser atendidos homens moradores dos bairros da Federação, Engenho Velho da Federação, Engenho Velho de Brotas, Alto do Gantois, Ferreira Santos, Vasco da Gama, Alto da Bola, Garibaldi, Vale das Muriçocas, Cardeal da Silva e Alto das Pombas. Para ter acesso aos serviços do mutirão, basta comparecer ao local com documento com foto, comprovante de residência e cartão do SUS.

A ação é promovida pela TV Bahia, em parceria com a Fundação José Silveira.

Serviço

O que: Mutirão TV Bahia – Saúde do Homem

Onde: Paróquia São Brás (Rua São Brás, 812, Federação)

Quando: 21, 22 e 23 de novembro, das 8h às 17h