Noventa anos do voto feminino: de Dona Leolinda Daltro às baianas do século XXI

O direito ao voto existe há quase cinco séculos no Brasil. No entanto, essa prerrogativa só alcançou as mulheres nos últimos 90 anos.

A discrepância histórica é proporcional à luta travada por séculos para garantir que as mulheres tivessem o poder de decisão e de representatividade. E uma baiana teve um papel fundamental no início do movimento sufragista brasileiro: Dona Leolinda Daltro.

É a partir da história dessa professora indigenista que o podcast especial do projeto Retadas discute os avanços históricos que nos trouxeram até o século XXI. Para abordar o tema, recebemos a cientista política Gabriela Messias, a deputada estadual Olívia Santana e a ativista social Bárbara Trindade.

Criado para homenagear mulheres baianas e radicadas na Bahia, o projeto Retadas celebra a cada ano àquelas que fizeram a diferença em suas áreas de atuação. Este ano, ele ganhou a versão especial em formato podcast.

Clique no player abaixo para ouvir o episódio do O Que a Bahia Quer Saber:

Você também pode ouvir em outros aplicativos (veja abaixo)

O programa também ouviu Maria Karina de Andrade, moradora de Euclides da Cunha, interior da Bahia, e que foi personagem de uma das Gabriela traz à luz a história de Dona Deolinda e sua combatividade em uma época em que as mulheres não tinham acesso ao universo público. Olívia, por sua vez, conta através da sua trajetória as dificuldades enfrentadas até hoje por aquelas que decidem pela política institucional. E Bárbara destaca a importância feminina em todos os espaços políticos, do parlamento à rua.

A produção do episódio especial é de Monique Lôbo e Vinícius Harfush, que também faz a edição.

O Que a Bahia Quer Saber

O CORREIO produz podcasts desde 2017, quando iniciou o Bate-Pronto Podcast, sobre futebol baiano. Em 2020, lançamos o O Que a Bahia Quer Saber, podcast diário com notícias relevantes para o estado.

Em 2021, o O Que a Bahia Quer Saber volta com formato especial: a cada semana, o leitor (e ouvinte!) terá uma matéria especial, com o padrão do CORREIO de jornalismo, porém explorando toda a riqueza que o áudio pode trazer.