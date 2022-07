Novidades do Bahia, Copete e Igor Torres estão disponíveis para jogo com o CRB

Novidades do Bahia na janela de contratações do segundo semestre, os atacantes Igor Torres e Jonathan Copete estão disponíveis para a partida contra o CRB, nesta terça-feira (19), às 19h, na Fonte Nova, em jogo que fecha o primeiro turno da Série B.

Os nomes dos jogadores foram publicados no Boletim Informativo Diário da CBF nesta segunda-feira (18), dia em que teve início o período de inscrições.

Tanto Copete quanto Igor Torres estão integrados ao elenco tricolor desde a semana passada e estão treinando normalmente com os companheiros. Como os dois estavam em atividade por Avaí e Fortaleza, respectivamente, a condição física não será problema.

Aos 34 anos, Jonathan Copete é colombiano, mas bem conhecido no futebol brasileiro. No país, o jogador fez carreira no Santos. No ano passado, ele conquistou o acesso da Série B para a A com o Avaí. Copete foi um dos destaques do time catarinense, com sete gols e nove assistências.

Igor Torres é mais novo, tem 22 anos, e pertence ao Fortaleza. Ele chega ao Esquadrão por empréstimo após ter perdido espaço no elenco do Leão do Pici.

Formado nas categorias de base do Taboão da Serra, ele disputou 25 jogos pelo Fortaleza no ano passado e marcou três gols. Na atual temporada, ele participou de 12 partidas e balançou as redes apenas uma vez.