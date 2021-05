Novo caso de covid é registrado no Vieira; colégio suspende aula presencial de turma

Mais uma aluna do Ensino Fundamental do Colégio Antônio Vieira, em Salvador, testou positivo para o coronavírus na última segunda-feira (10). A informação foi confirmada aos pais do colégio em um comunicado oficial. As aulas presenciais da turma foram suspensas. Esse é o segundo caso nesta semana.

De acordo com o comunicado, a família da garota do 8º ano relatou que ela estava assintomática e esteve na escola durante a última quinta-feira (6). Por isso, as aulas do grupo serão suspensas por 10 dias. No comunicado, o Vieira informa que a suspensão está de acordo com a Norma Técnica GVIM/GGTES/ANVISA Nº 04/2020 e orientação do Dr. Claudilson Bastos, infectologista que presta assessoria ao colégio.

A medida de afastamente também inclui os professores que tiveram contato com a turma até que eles sejam testados para saber se foram infectados pela doença. O provável retorno às aulas presenciais do 8º ano será no dia 25 de maio.

O comunicado prevê ainda que outras cinco turmas do 8º ano no colégio tenham ensino remoto na quinta e sexta-feira, retomando às aulas presenciais na segunda (17). Veja íntegra do comunicado na imagem abaixo.

Comunicado enviado pelo Colégio Antônio Vieira aos pais confirmando suspensão de aulas presenciais no 8º ano (Foto: Reprodução)

Insegurança

Esse é o segundo caso de estudante do Vieira, que testou positivo para o coronavírus somente esta semana. Ainda nesta quinta (13), a reportagem do CORREIO mostrou o caso de uma aluna do 5º ano do Ensino Fundamental que testou positivo para a doença. Neste caso, o colégio decidiu manter as aulas presenciais à turma.

Em nota, o Vieira afirmou que analisa os casos individualmente e as orientações técnicas não indicavam necessidade de supensão no caso da aluna do 5º ano - algo diferente no caso da aluna do 8º ano.

Nota enviada a pais de ensino presencial

O pai de um aluno, que preferiu não se identificar, afirma que boa parte dos responsáveis está chateada com a escola por não avisar a toda a comunidade sobre os casos. "Só quem soube foram os pais dos que estão indo para a escola. Para o pessoal do ensino remoto, que decidiu não ir, a escola escondeu os casos", disse o pai.

Uma outra mãe afirmou não ter mais segurança para enviar o filho, de 13 anos, para as aulas presenciais - o garoto estava frequentando desde que o poder público liberou as atividades semipresenciais.

Procurado, o Colégio Antônio Vieira afirmou que vai enviar uma nota de esclarecimento para a comunidade escolar. Assim que for publicada, o CORREIO incluirá o posicionamento na reportagem.